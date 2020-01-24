Российские фигуристки заняли весь пьедестал после короткой программы на чемпионате Европы в Австрии

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова лидируют после короткой программы на чемпионате Европы в Австрии.

Первой из россиянок на лед вышла Анна Щербакова, которая блестяще исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной риттбергер под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Судьи оценили ее выступление в 77.95 балла.

А следующей свою короткую программу представила еще одна ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная. Ее прокат под композиции Departure (Lullaby) и November Макса Рихтера был идеален, включая аксель в 3,5 оборота. Оценка - 84.92, что всего на полбалла меньше мирового рекорда, установленного самой Аленой.

Александра Трусова завершала выступления россиянок под музыку Эдварда Грига «Пер Гюнт». Ей не удался тройной аксель, но после этого она чисто выполнила тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Трусова получила 74.95 балла и стала третьей по итогам короткой программы.

С произвольной программой девушки выступят 25 января. Начало в 20:30 по московскому времени.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Грац (Австрия)

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 84.92

2. Анна Щербакова (Россия) – 77.95

3. Александра Трусова (Россия) – 74.95

4. Алексия Паганини (Швейцария) - 66.82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) - 66.49