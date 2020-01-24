2020-01-24T19:10:09+03:00
Спорт

Российские фигуристки заняли весь пьедестал после короткой программы на чемпионате Европы в Австрии

Алена Косторная лидирует перед произвольной программой
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments3
Алене Косторной совсем немного не хватило для того, чтобы побить собственный мировой рекордАлене Косторной совсем немного не хватило для того, чтобы побить собственный мировой рекордФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова лидируют после короткой программы на чемпионате Европы в Австрии.

Первой из россиянок на лед вышла Анна Щербакова, которая блестяще исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной риттбергер под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Судьи оценили ее выступление в 77.95 балла.

А следующей свою короткую программу представила еще одна ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная. Ее прокат под композиции Departure (Lullaby) и November Макса Рихтера был идеален, включая аксель в 3,5 оборота. Оценка - 84.92, что всего на полбалла меньше мирового рекорда, установленного самой Аленой.

Александра Трусова завершала выступления россиянок под музыку Эдварда Грига «Пер Гюнт». Ей не удался тройной аксель, но после этого она чисто выполнила тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Трусова получила 74.95 балла и стала третьей по итогам короткой программы.

С произвольной программой девушки выступят 25 января. Начало в 20:30 по московскому времени.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Грац (Австрия)

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 84.92

2. Анна Щербакова (Россия) – 77.95

3. Александра Трусова (Россия) – 74.95

4. Алексия Паганини (Швейцария) - 66.82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) - 66.49

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 25 января 2020: сколько медалей возьмут российские одиночницы и танцоры?
В расписании трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 25 января 2020 - произвольные прокаты у танцевальных дуэтов и женщин
Новости 24
На дорогах Краснодарского края установят 225 новых камер
Власти Успенского района незаконно отказывали 94-летней пенсионерке в жилье
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
В Краснодаре продолжат закупать новые трамваи
В Анапе сносят четыре незаконные пятиэтажки
На Кубани провели хоккейный матч в поддержку главы депутатского корпуса, объявившего голодовку
Во Всероссийском детском центре «Орленок» проходит творческая смена для увлеченных искусством ребят со всей России.
В Краснодаре тушат сразу два крупных пожара
В Геленджике жителям предложили выбрать, на что потратить курортный сбор
На Кубани пьяный водитель легковушки влетел в дерево
Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял участие в мероприятии в память о погибших в результате геноцида казаках
В Тихорецком районе директор организации задолжал 29 работникам зарплату
«Локомотив-Кубань» 25 января сразится с «Енисеем» в Краснодаре
В Краснодаре водитель иномарки за один вечер совершил два ДТП