2020-01-25T09:55:56+03:00
Общество

В Крымске волонтеры на свои деньги построили «собачий городок»

Сейчас на передержке живут больше 50 псов
Виталий КАРНАУХ
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Фото: Инна Ткач.Фото: Инна Ткач.
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Как быстро могут исчезнуть двадцать литров каши, расскажут волонтеры из Крымска, построившие на свои деньги передержку для бездомных собак. Сначала был небольшой будочный городок, теперь – целый собачий лагерь, огороженный забором со всех сторон. К тому же расположен он на выкупленном волонтерами загородном участке земли.

– В Крымске много неравнодушных людей к братьям нашим меньшим, – рассказывает Инна Ткач. – У истоков создания передержки была и я. Сначала каждый из волонтеров брал бездомных животных себе домой, но потом количество собак стало зашкаливать, у одного только во дворе жили двадцать шесть щенков.

Фото: Инна Ткач.

Фото: Инна Ткач.

Вот и собрались крымчане зимой 2018 года, чтобы решить вопрос – как жить дальше и куда девать бездомышей. И тогда поняли – необходим приют. Купили участок в голом поле на собственные средства, начали возводить забор.

– Мы хотели сначала все обустроить, а потом уже запускать сюда собачек, – продолжает Инна. – Но жизнь откорректировала планы. Первооткрывателем нашей «собачьей плантации» стал пес Бельчик. Бедняга жил на местном рынке: одни подкармливали, другие хотели отравить, пришлось срочно забирать его. И таких историй – куча. Так что сначала появились собаки, а потом уже вокруг них – вольеры с будками.

Фото: Инна Ткач.

Фото: Инна Ткач.

Живет в приюте и пес-инвалид по кличке Каштаньет. Он попал в ДТП и лишился одной лапы. Всего же на передержке в новом приюте около 50 собак, ухаживают за ними 25 волонтеров разных возрастов. Например, 80-летняя Раиса Сафонова уже и представить себе не может жизни без животных. Почти каждый день она приносит им еду. Псы привыкли к бабе Рае и ждут с нетерпением, когда она появится на горизонте. Их скулеж слышен за сотни метров.

– Их, бедных, и подбрасывают, и ногами пинают, – с сожалением говорит Раиса Ефимовна. – Передержка нужна была в городе! Теперь люди будут приходить, кто захочет, возьмет себе собачку. Здесь они накормлены, ухожены. До конца жизни буду вместе с ними, буду помогать и деньгами, и продуктами, хотя и бабушка уже.

Фото: Инна Ткач.

Фото: Инна Ткач.

К сожалению, желающих сдать собак в этот самодельный приют больше, нежели тех, кто хочет забрать. Но случаются и чудеса: например, недавно крымчане забрали двух щенков-инвалидов. Каждый лишился по лапке, когда они запутались в рыболовной сети. Из-за некроза пришлось ампутировать.

Финансово волонтерам помогают жители Крымска и неравнодушные жители со всей Кубани, но этих денег едва хватает. У питомника есть своя страничка в соцсети, там публикуют информацию о необходимой помощи.

– С миру по нитке, как говорится, – рассказывает Инна Ткач. – Кто 50 рублей перечислит, кто 100, есть и такие, кто тысячу может дать. Нам в зоомагазине корм продают по закупочной цене, в магазинах стройматериалов делают скидки, когда узнают, что для бездомных собак. Две местные ветклиники нам очень помогают, предприниматели дают продукты, кашу варим собакам прямо в поле на костре, иногда школьники приезжают.

А недавно один из местных бизнесменов построил будки с теплыми полами. Но они пока не работают, необходимо электричество. Питаться от бензогенератора – дорогое удовольствие. К властям о помощи волонтеры пока не обращались, но Инна Ткач уверяет, что чиновники знают о существовании передержки.

prodobro.teamprodobro.team
ЛИСИЧКЕ НУЖНА ПЕРЕДЕРЖКА ИЛИ ДОМ
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ИСТОЧНИК KP.RU

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