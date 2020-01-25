В Крымске волонтеры на свои деньги построили «собачий городок»
Как быстро могут исчезнуть двадцать литров каши, расскажут волонтеры из Крымска, построившие на свои деньги передержку для бездомных собак. Сначала был небольшой будочный городок, теперь – целый собачий лагерь, огороженный забором со всех сторон. К тому же расположен он на выкупленном волонтерами загородном участке земли.
– В Крымске много неравнодушных людей к братьям нашим меньшим, – рассказывает Инна Ткач. – У истоков создания передержки была и я. Сначала каждый из волонтеров брал бездомных животных себе домой, но потом количество собак стало зашкаливать, у одного только во дворе жили двадцать шесть щенков.
Фото: Инна Ткач.
Вот и собрались крымчане зимой 2018 года, чтобы решить вопрос – как жить дальше и куда девать бездомышей. И тогда поняли – необходим приют. Купили участок в голом поле на собственные средства, начали возводить забор.
– Мы хотели сначала все обустроить, а потом уже запускать сюда собачек, – продолжает Инна. – Но жизнь откорректировала планы. Первооткрывателем нашей «собачьей плантации» стал пес Бельчик. Бедняга жил на местном рынке: одни подкармливали, другие хотели отравить, пришлось срочно забирать его. И таких историй – куча. Так что сначала появились собаки, а потом уже вокруг них – вольеры с будками.
Фото: Инна Ткач.
Живет в приюте и пес-инвалид по кличке Каштаньет. Он попал в ДТП и лишился одной лапы. Всего же на передержке в новом приюте около 50 собак, ухаживают за ними 25 волонтеров разных возрастов. Например, 80-летняя Раиса Сафонова уже и представить себе не может жизни без животных. Почти каждый день она приносит им еду. Псы привыкли к бабе Рае и ждут с нетерпением, когда она появится на горизонте. Их скулеж слышен за сотни метров.
– Их, бедных, и подбрасывают, и ногами пинают, – с сожалением говорит Раиса Ефимовна. – Передержка нужна была в городе! Теперь люди будут приходить, кто захочет, возьмет себе собачку. Здесь они накормлены, ухожены. До конца жизни буду вместе с ними, буду помогать и деньгами, и продуктами, хотя и бабушка уже.
Фото: Инна Ткач.
К сожалению, желающих сдать собак в этот самодельный приют больше, нежели тех, кто хочет забрать. Но случаются и чудеса: например, недавно крымчане забрали двух щенков-инвалидов. Каждый лишился по лапке, когда они запутались в рыболовной сети. Из-за некроза пришлось ампутировать.
Финансово волонтерам помогают жители Крымска и неравнодушные жители со всей Кубани, но этих денег едва хватает. У питомника есть своя страничка в соцсети, там публикуют информацию о необходимой помощи.
– С миру по нитке, как говорится, – рассказывает Инна Ткач. – Кто 50 рублей перечислит, кто 100, есть и такие, кто тысячу может дать. Нам в зоомагазине корм продают по закупочной цене, в магазинах стройматериалов делают скидки, когда узнают, что для бездомных собак. Две местные ветклиники нам очень помогают, предприниматели дают продукты, кашу варим собакам прямо в поле на костре, иногда школьники приезжают.
А недавно один из местных бизнесменов построил будки с теплыми полами. Но они пока не работают, необходимо электричество. Питаться от бензогенератора – дорогое удовольствие. К властям о помощи волонтеры пока не обращались, но Инна Ткач уверяет, что чиновники знают о существовании передержки.
ИСТОЧНИК KP.RU