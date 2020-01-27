«Лиза мечтает просто дышать»: в Краснодаре девочке, чтобы жить, нужен медицинский аппарат

Маленькая краснодарка Лиза Марченко с самого рождения не может жить полноценной жизнью. Едва родившись, малютка попала в реанимацию - кроха была бледной, самостоятельно не могла дышать. Первые дни своей жизни девочка провела в медикаментозной коме. Долгое время вдох и выдох могла делать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Врачи поставили Лизе сразу несколько диагнозов - раннее органическое поражение центральной нервной систему и ДЦП. Несмотря на тяжелый недуг, родители стараются заниматься с дочкой, делают все возможное для ее лечения - сейчас Лиза может пить, чихать и издавать звуки, чтобы поговорить с любимой мамой, хотя еще недавно это казалось невозможным.

Фото: instagram.com/sinyayaptitsa

Девочка многое научилась читать по лицам родителей, понимает перемены их настроения. Говорить она только учится. Ей нужно помочь. А силы и возможности у мамы с папой уже на исходе.

Во время очередного обследования краснодарские врачи обнаружили серьезную проблему с легкими.

Фото: instagram.com/sinyayaptitsa

- Несмотря на диагнозы, дочка сможет жить, но для этого ей необходим дорогостоящий медицинский аппарат, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама девочки Оксана Марченко. - Чтобы нормально дышать, ей нужны специальный отсасыватель для слизи и кислородный концентратор.

Но приобрести их родители девочки не могут - у истощенной постоянной борьбой семьи не осталось средств. Чтобы купить жизненнонеобходимые аппараты нужно 50 800 рублей. Помочь Лизе можно на сайте благотворительной организации «Синяя птица».