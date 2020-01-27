2020-01-27T18:20:26+03:00
Туризм

Аэропорты Сочи и Краснодара приостановили авиасообщения с Китаем из-за коронавируса

Всех туристов вывезут ближайшим рейсом
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/krr.aeroФото: instagram.com/krr.aero
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Неизвестная коронавирусная инфекция свирепствует в Китае. По последним данным, от пневмонии, вызванной болезнью нового типа в провинции Хубэй, скончались уже 81 человек и заражены 2816. Чтобы вирус не просочился в другие страны, принято решение временно прекратить воздушные перевозки.

- С 27 января авиакомпания Azur Air приостановила авиасообщения с Китаем до стабилизации ситуации, - сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара.

Кроме того, перестали летать самолеты в Китай и из Сочи. Речь идет о бортах авиакомпании iFly. Перевозчик обещает до 9 февраля вернуть всех туристов домой и на этом прекратить авиасообщение.

Напомним, один рейс был из Краснодара в город Санья (это круглогодичный курорт в южной части острова Хайнань). Прямое авиасообщение запустили буквально в октябре 2019-го и планировалось, что летать самолеты будут до 22 марта. Рейсы совершались на Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

А из Сочи летали самолеты в Шэньчжень. Их тоже запустили недавно - первый борт вылетел 30 декабря. В первый полет отправился самолет вместимостью 345 человек.

Тех же туристов, которые застряли в Китае, вернут домой ближайшими рейсами. Отдыхающим, которые сейчас находятся на острове Хайнань и Санья, необходимо обратиться в туристические агентства или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию.

Пассажиров и экипаж, прибывающих из Китая, после приземления из самолета не выпускают. На борт сначала поднимаются специалисты Роспотребнадзора, которые выясняют информацию о состоянии здоровья пассажиров, дистанционно измеряют им температуру тела с помощью специального устройства - тепловизора. В случае подозрений на вирус, сотрудники принимают необходимые меры, как это было в случае с краснодарцем, прибывшим из Китая. Как только выяснилось, что у мужчины высокая температура, санврачи взяли кровь и мазок из зевы. Далее его погрузили на специальные носилки, которые похожи на кокон - они закрыты со всех сторон, - и увезли в инфекционку. При этом сами врачи были в специальных защитных одеждах и респираторах.

ВАЖНО!

Подробную информацию о времени прибытия экстренных рейсов в Россию рекомендуют уточнять с помощью онлайн-табло авиакомпании или по телефону call-центра +7 495 374-55-14.

НА ЗАМЕТКУ

Билеты, приобретенные на рейсы в Китай, можно вернуть. Для этого туристам рекомендуют обратиться туда, где изначально была совершена покупка. Не лишним будет захватить свой паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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