2020-01-27T16:51:09+03:00
Общество

«Огонь бьет прямо из-под земли»: кубанцы удивляются природным явлениям под Темрюком

Горящий на поверхности газ выходит из недр
Виталий КАРНАУХ
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Фото: Эвелина РазинковаФото: Эвелина Разинкова
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Между станицей Курчанской и поселком Светлый Путь – поля да небольшие овраги. Местность давно известна своими газосодержащими недрами. Многие ездят туда уже как на экскурсии: увидели-услышали, что можно посмотреть на выходящее из-под земли топливо, и рванули. Правда, добраться до места не так легко. Местная жительница Эвелина Разинкова побывала там впервые.

– Приехать туда можно только на внедорожнике, – рассказывает Эвелина. – Правда, может, бездорожье здесь только сейчас, в сезон наших зимних дождей. Навигатор в этом месте почему-то не берет, нас он водил вокруг да около. Мы увидели овраг среди полей, подумали, что газ, скорее всего, там.

Фото: Эвелина Разинкова

Фото: Эвелина Разинкова

И чутье не подвело. Несколько небольших трещин в глиняной земле, из них – струящиеся очаги пламени. Издалека их не видно.

– Здесь есть маленькие впадины в земле, ямки, – продолжает Эвелина. – Оттуда тоже идет газ, зажигалку если поднесешь, то вспыхнет. Земля под ногами не проваливается. Рядом с газовым выходом мокрое место, думаю, под землей какая-то жидкость протекает.

По словам девушки, завораживающую красоту вокруг не передать никакой фотокамерой. Сюда часто приезжают жители из близлежащих станиц и поселков – это место стало для них и привлекательной фотозоной, да и пикники тут устраивать любят: жарят сосиски на огне. Правда, по словам Эвелины, еда при таком способе готовки получается не очень вкусной.

Есть легенда, что в былые времена, когда в зимнее время Кубань засыпало снегом, у этих газовых очагов грелись и ночевали охотники.

– Конечно, не хотелось бы, чтобы от человеческих рук это место погибло, - говорит Эвелина Разинкова. – Не хотелось бы тут видеть кучи мусора, природа индивидуальна, другой такой не будет. Надо ее беречь.

Глава Курчанского сельского поселения Виктор Гришков в разговоре с корреспондентом «КП»-Кубань» рассказал, что газ здесь горит с середины прошлого века.

Горит природный газ.Видео: Эвелина Разинкова

– В 1961 году при бурении взорвалась вышка, был мощный фонтан, но его потушили. То, что горит сейчас, остатки, их опасаться не стоит. Тушить его ни в коем случае нельзя, иначе он начнет распространяться под землей. Раньше это место называли «Долина любви», сюда приезжала молодежь со всей окраины, – сказал Виктор Петрович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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