В Сочи ищут свободные участки для строительства детсадов

В Сочи проблема нехватки мест в детсадах остается весьма серьезной. Население города за последние годы заметно увеличилось за счёт миграции из других регионов. И теперь властям приходится изыскивать новые возможности для сокращения дефицита мест в образовательных учреждениях.

В планах сочинских властей в ближайшие три года увеличить количество мест в детских садах почти на 1600.

Так уже совсем скоро в Сочи откроется два детских сада - в Хостинском районе на 280 мест и блок на 80 мест на территории сада №53 в селе Орёл-Изумруд.

Территория заброшенного детсада в СочиФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В дальнейшем за ближайшие три года планируется построить ещё девять таких блоков на 80 детей: на Гагарина (д/с №6), на Донской (д/с №105), в селе Весёлом (д/с №56), на ул. Ульянова (д/с №45), два блока на Партизанской в Лазаревском районе (д/с №118 и 125), два блока в Красной Поляне (на Ачишховской и на Турчинского) и ещё один в селе Раздольном. Новые детские сады планируется построить и в селах Горном Лоо, Детляжке, Макопсе, Якорной Щели и Барановке.

- Одним из первых инициатив Алексея Копайгородского на должности мэра Сочи стала масштабная земельная ревизия - муниципалитет изыскивает свободные участки для строительства этих важных социальных объектов

- Далее мы собираем документы для участия в различных программах – и региональных, и федеральных. При этом обсуждаются также варианты строительства за счёт инвесторов, - рассказал первый заместитель главы города Денис Юрковский.

До конца 2023 года также планируется завершить строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне Бытха.

Уже в этом году открылись две пристройки к детским садам: №19 на Макаренко и №35 на КСМ.

Чтобы строить дошкольные учреждения, городские власти стараются активизировать работу по возвращению в систему муниципального образования старых, заброшенных объектов, ранее принадлежавших различным ведомствам и организациям. А таких в Сочи немало.

Территория заброшенного детсада в СочиФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Один из них - бывший детсад Сочинского мясокомбината на улице Пасечной.

В здании 1953 года постройки до начала 1990-х годов размещался один из лучших детсадов города на 200 мест. Затем предприятие отказалось от содержания садика «в целях экономии средств». В результате бывший детсад быстро обветшал, территория заросла кустами. Сейчас здесь расположены одни развалины, в которых периодически ночуют бомжи.

Территория заброшенного детсада в СочиФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В 2019 году территория бывшего детсада возвращена в собственность города. В управлении образования говорят, что восстановить прежнее сооружение уже невозможно, но на его месте появится новое дошкольное учреждение на 60 мест.

Территория заброшенного детсада в СочиФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

По еще одному подобному объекту-на улице Ушинского уже подготовлена проектно-сметная документация. Стройка начнется в 2022 году.