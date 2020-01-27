2020-01-27T21:22:41+03:00
Общество

Губернатор пригласил блокадников из Украины на курорты Краснодарского края

Им оплатят размещение, питание и санаторно-курортное лечение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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О непростом положении переживших блокаду Ленинграда на Украине губернатору Краснодарского края рассказал Евгений Ананьин, переживший те страшные события войны. Встреча с ветеранами была посвящена 76-летию со дня освобождения Северной столицы.

- Мои товарищи на Украине неоправданно забыты и лишены льгот, - говорил пенсионер Вениамину Кондратьеву. – Они нуждаются в нашей поддержке в этот непростой период.

Евгений Ананьин рассказал о положении своих боевых товарищей на Украине Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Евгений Ананьин рассказал о положении своих боевых товарищей на Украине Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани призвал исправить эту несправедливость. Регион готов встретить всех блокадников из соседней страны и полностью оплатить им проживание, питание и необходимое санаторно-курортное лечение.

- Наши предки воевали за одну Победу, за нашу общую свободу, но на Украине мало, кто хочет помнить их подвиги. Поэтому сегодня мы приняли решение пригласить и поправить свое здоровье в санаториях Краснодарского края блокадников, которые живут на Украине. Мы готовы их встречать и размещать, у региона для этого достаточно возможностей. Окажем им все необходимое внимание, которого они достойны, - заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что трагедия Ленинграда стала общей для жителей всей страны. В 1942 году край отправил защитникам города 69 вагонов с продуктами. На Кубань эвакуировали более 36 тысяч жителей, из них 10 тысяч – дети.

Блокада Северной столицы стала одной из героических страниц Великой Отечественной войны. Она длилась 872 дня. За получением путевки в санаторий Кубани обращаться украинским блокадникам стоит по телефону министерства соцтруда региона - 8(861)259-64-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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