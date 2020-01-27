В Греции сочинских моряков осудили на 395 лет за работорговлю

29-летний Антон Каррамов и 37-летний Платон Давыдов из Сочи находятся в афинской тюрьме Коридаллос. Они, как и другие 13 мужчин, хотели подзаработать денег ради своей семьи. А в итоге, как считают родные, стали жертвами «черного работодателя», который испарился, когда запахло жареным.

Антон Каррамов на сайтах объявлений по поиску работу сидел часто. Из-за проблем в семье искал любые варианты, где можно заработать.

Антон с матерью Юлией, которая нуждается в серьезном лечении.

- Больше 7 лет назад у меня диагностировали рак груди. Врачи советовали не медлить - в 2013-м прооперировали, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 51-летняя мама мужчины Юлия Каррамова. - Как и многим, мне назначали различное лечение, чтобы понять, какой вариант более эффективный. Прошла и лучевую, и химиотерапию, после которых выпали все волосы, сил не было даже встать.

Дорогостоящие анализы и лечение вынудили семью влезть в кредиты.

- Сын помогал мне как мог. А тут нашел объявление с хорошим предложением - искали матроса на парусную яхту, - продолжает Юлия.

Никакого специализированного образования от кандидатов не требовалось - лишь трудолюбие, ответственность и наличие загранпаспорта. В описании было кратко указано - «работа в Эгейском море... Перевозка туристов из Турции в Италию. Обучение, питание, проживание за счет организации».

Мужчина позвонил по указанному номеру и в конце мая прошлого года отправился в командировку. Первое время Антон выходил на связь с матерью, а через две недели его телефон выключился. Юлия тогда думала, что сын вышел в море. О том, что произошла беда, даже не догадалась.

То самое объявление, которое парни нашли в интернете.

- В середине июня звонок от незнакомой женщины, которая, как оказалось, была переводчиком и присутствовала на допросе моего сына. Оказалось, что его подставили, причем серьезно, из-за чего он попал в тюрьму, - говорит мама Антона.

Парней, как считают родственники, использовали «черные работодатели», зарабатывающие на перевозке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Чтобы попасть в Италию или Грецию, люди платят деньги. В свою очередь, мошенники находят посредников, которые набирают работников через Интернет.

Причем изначально экипаж мог ни о чем не догадаться - произойти все могло во время поездки. К яхте подплыла лодка с мигрантами - матросам дали указание посадить людей. В случае неудачного путешествия, нелегалов просто выдворяют, а экипаж арестовывает греческая морская полиция.

Перевозка мигрантов в Греции приравнивается к работорговле, которая серьезно карается в стране.

На скамье подсудимых Антон оказался вместе с 38-летним знакомым Платоном Давыдовым. В Сочи приятели вместе подрабатывали.

- Он за эту работу схватился ради меня. У нас несколько кредитов, да еще и жилье съемное. Если бы знала, чем закончится его командировка, никогда бы не отпустила, - рассказывает Ульяна Давыдова.

Парни находятся в афинской тюрьме Коридаллос.

В конце декабря Антону и Платону вынесли приговор - их признали виновными в работорговле и назначили к срокам, отбыть которые не хватит и всей жизни. Каждый получил по (!) 395 лет тюрьмы!

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Сейчас еще 13 членов экипажа ожидают решения суда по аналогичному обвинению. Семьи сейчас собирают деньги. В России адвокаты им помогают бесплатно, а в Греции за свои услуги юристы потребовали кругленькую сумму - 1600 евро для вступления адвоката в дело с возможностью ознакомления с материалами и 3000 евро за защиту каждого.

- Ситуация очень серьезная, поэтому работаем по нескольким направлениям. На территории нашего государства мы пытаемся возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц. И в рамках этого дело признать парней потерпевшими, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат коллегии «Войцеховский и партнеры» Валерия Тюрина. - Что касается Греции, мы подали заявление в правоохранительные органы от каждого из мужчин. Если люди вовлечены были в преступление обманом, то есть злоумышленник воспользовался их доверием, то они попадают под понятие «жертва торговли людьми». Таким образом, получают иммунитет и от уголовной ответственности освобождаются.

По словам юриста, есть возможность изменить наказание на административное, к примеру, нарушение миграционных норм. В этом случае сроки гораздо меньше. А с учетом нахождения парней в тюрьме, есть шансы, что их выпустят на свободу.