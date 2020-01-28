Новое «Дыхание» Краснодара: первые жильцы уникального района получили ключи от квартир

Для одних 25 января день студента, для других – Татьянин день, а для жителей нового жилого района «Дыхание» в Краснодаре — это вдвойне особенный день. В субботу они получили ключи от своих квартир. Счастливые обладатели собственных квадратных метров не остались один на один со своим счастьем – строительная компания ССК устроила большой праздник.

Фото: компания ССК.

С самого утра во дворе звучала живая музыка. Еще вчера в Краснодаре шел снег, но сегодня кубанская зима вновь подарила тепло, хотя ветер всячески пытался понизить градус настроения. Но ему это не удалось.

- Сегодня мы празднуем сдачу 1-6 литеров жилого комплекса «Дыхание». Это уникальный проект комплексного освоения территории, включающий в себя школу на 1500 мест в одну смену, детский сад на 250 мест и развитую инфраструктуру быта жильцов, - рассказывает Александр Мелишев, генеральный директор строительной компании ССК.

Да, это тот случай, когда новый район закладывается «с нуля» и уже на стадии проектирования застройщик учел потребности будущих жильцов и предусмотрел всю необходимую инфраструктуру. Мало какой ЖК может похвастать собственными школой, детским садом и зоной для отдыха.

– В жилом комплексе «Дыхание» строятся широкие улицы и развязки, готовим реконструкцию въездной дороги с ее расширением до четырех полос. Будем открывать новые автобусные маршруты и дальше развивать район, - отмечает Александр Мелишев.

Ключи от квартир получили жильцы первых шести лидеров «Дыхания», кстати, среди них и 25 детей-сирот, не за горами сдача второй очереди. Войти в число первых жителей нового района еще не поздно.

- В комплексе представлены разнообразные квартиры и планировки – от компактных однокомнатных до комфортабельных просторных «трешек». Каждая семья сможет найти вариант с учетом своих пожеланий. Квартиры также представлены в предчистовой отделке или с индивидуальным ремонтом под заказ – все решают наши клиенты, - добавил гендиректор компании ССК.

Отдельного внимания заслуживают детские и спортивные площадки.

Фото: компания ССК.

- На абонементе в фитнес точно сэкономим, - улыбаются новоселы Сергей и Анна Бессоновы. – Во дворе прекрасные тренажеры, хорошая площадка для волейбола с качественным покрытием. Уже знакомимся с соседями, соберем свою команду.

Еще одна интересная особенность «Дыхания» - парковки. Для них выделено достаточно пространства вне дворов, но рядом с домами, что делает прогулки детей безопасными, а автовладельцам не придется колесить вдоль подъездов в поисках места для своего железного коня.

Забота о маленьких жильцах прослеживается в деталях. Во время праздника в день выдачи ключей малыши провели тест-драйв площадок, получили попкорн, сладкую вату, а главное – эмоции от танцев с веселыми аниматорами.

А тем временем взрослых ждали приятные подарки. Каждый новосел получил возможность выиграть в свою квартиру чайник, пылесос, гриль, микроволновую печь и даже телевизор. Все решила госпожа удача, которая уже улыбнулась жителям «Дыхания».

Фото: компания ССК.

- Мы давно искали жилье и сделали выбор на перспективу. Краснодар очень быстро растет, будущее за такими районами, со своими школами и детскими садами, но их пока совсем немного. То, что мы видим сегодня, соответствует нашим ожиданиям, а в будущем будет только лучше. Мы знаем, что это не пустые обещания, потому что доверяем застройщику с именем. «Не даром же они достраивают проблемные дома по городу», —говорит один из новоселов Сергей Боталов.

СПРАВКА «КП»

Строительная компания ССК – один из ведущих застройщиков Краснодарского края. Собственные ресурсы и внушительный опыт работы в строительной сфере позволяют компании «СпецСтройКубань» возводить дома строго в заявленные сроки. «ССК» применяет только современные системы и материалы, использует при строительстве жилых комплексов лучшую на сегодня монолитно-кирпичную технологию. Все объекты компании уникальны, долговечны и комфортны. Уже более семи тысяч семей стали обладателями квартир от застройщика, помимо собственных объектов, компания достраивает проблемные объекты.