2020-01-28T10:50:27+03:00
Экономика

Можно ли заработать на строительстве частных домов в Краснодаре

Сколько нужно денег для старта [подкаст]
Владимир ПАВЛОВ
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Здесь не получится, как в банке, положил деньги и забылЗдесь не получится, как в банке, положил деньги и забылФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Россия переезжает на юг, поэтому Краснодарский край растет и ввысь, и вширь. Заработать на этом также пытаются многие. Кто работает руками в монтажных и отделочных работах, кто открывает конторы по дизайну и ремонту. И так далее по цепочке, где на вершине строительные компании со своей техникой, штатом, капиталом и связями.

Для того чтобы зарабатывать на недвижимости в Краснодарском крае, необязательно даже самому быть погруженным в эту сферу. Самый простой пример: покупка квартиры на стадии строительства, затем ремонт без изысков и перепродажа с наценкой.

В этом материале мы капнем чуть глубже. В эфире радио «Комсомольская правда» вместе с риелтором из Краснодара Ириной Дробот мы разобрались в этом вопросе.

ЧТО В ЦЕНЕ

Прежде чем куда-то отдавать деньги, нужно определиться, каким образом они принесут прибыль. В сфере строительства частных домов лучшим вариантом в смысле спроса на него будет:

- одноэтажный дом с мансардой;

- площадь 80-90 квадратов;

- 4 сотки земли в СНТ;

- скважина, септик, газ по меже;

- предчистовая отделка.

В идеале дом такой купят за 3,55 миллиона рублей.

- Можно поставить за 3,7 миллиона, а потом сторговаться за 3,5, - советует в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар Ирина Дробот.

Ваш дом: Сколько можно заработать на строительстве домов в Краснодаре - 27.01.2020

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НА ЧТО ТРАТИМСЯ

Во-первых, земля будет стоить около миллиона рублей. Потом нужен проект, чем продуманней он будет, тем меньше окажется недостатков на выходе. Далее само строительство.

- Здесь очень важно найти ответственных строителей. Именно они сэкономят время и деньги. В противном случае смета может вырасти в два раза, а сроки существенно сдвинуться, - советует Ирина Дробот.

Еще один совет от эксперта: не стоит пытаться заработать на строительстве домов, если вы в этом не разбираетесь, только деньги потеряете.

Общие вложения в строительство составят 2,55- 2,65 миллиона рублей.

- Если все сделано по плану, то дом должен достаточно быстро найти покупателя, - уверена риелтор.

ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ

Человек покупает не только мозгом, но и сердцем. Ему более приятно, когда к дому удобный, даже заасфальтированный подъезд, комфортный проект, широкий фасад участка.

- Сегодня самым популярный вариантом планировки является три спальни, кухни-гостиной с выходом во двор, санузел и гардеробная, - говорит Ирина Дробот. – Также будет здорово, если владелец сможет в перспективе освоить мансарду.

Такой дом принесет инвестору 900 тысяч – 1 миллион рублей. Деньги обернутся за 9-12 месяцев. Почти 30% прибыли. Согласитесь, весьма неплохо. Только здесь не получится, как в банке, положил деньги и забыл. Нужно время, контроль и умение договариваться. Тем не менее, строительство – это история созидательная, полезная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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