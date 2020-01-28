2020-01-28T15:14:15+03:00
Общество

Актер из сериала «Универ» призвал помочь двухлетнему Саше из Новороссийска

У крохи целый список болезней из-за раннего рождения, ему необходимы деньги на курсы реабилитации
Виталий КАРНАУХ
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Фото: kino-teatr.ru и личный архив Татьяны Шадриной.Фото: kino-teatr.ru и личный архив Татьяны Шадриной.
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15 марта Саше Большакову исполнится 3 года. За свою крохотную жизнь малыш успел познать настоящие муки. Он родился на тридцатой неделе беременности, с маленьким весом, едва превышающим полтора килограмма. Сашу месяц выхаживали новороссийские врачи. А когда он достаточно окреп, вместе с мамой Татьяной Шадриной выписали из больницы.

Перешагнув жизненный порог в два месяца, Татьяна стала замечать, что ее ребенок отличается от сверстников – не может самостоятельно держать голову, не переворачивается при сне, не пытается сесть, постоянно дрожит ножка и подбородок. Но краснодарский врач-невролог, у которого Саша состоял на учете, заявил: «Мамочка, читайте меньше в интернете». Он дал положительную характеристику развития ребенка в восстановительный период.

Фото: личный архив Татьяны Шадриной.

Фото: личный архив Татьяны Шадриной.

Не обратили внимания на переживания матери и новороссийские врачи. И лишь спустя долгие месяцы у полугодовалого крохи диагностировали целый пучок заболеваний: перинатальное повреждение центральной нервной системы, тетрапарез верхних и нижних конечностей (одна из разновидностей ДЦП) синдром мышечной дистонии, задержка темпов моторного и речевого развития. Кроме того, у ребенка органическое поражение головного мозга, пирамидный парапарез (неврологический синдром, охватывающий две конечности) преимущественно справа, деформация черепа, киста промежуточного паруса головного мозга, гидроцефалия.

Фото: личный архив Татьяны Шадриной.

Фото: личный архив Татьяны Шадриной.

Не выдержав, из семьи ушел муж Татьяны, оставив ее один на один с тремя детьми, одному из которых срочно нужны реабилитационные процедуры и дорогостоящее лечение. Родителей у нее нет, так что надежда – только на себя саму. Собрав мысли, женщина решила рук не опускать: здоровьем маленького Сашеньки необходимо серьезно заняться.

И понеслось – обращения в столичные клиники, фонды. Одно лечебно-реабилитационное учреждение в Санкт-Петербурге, рассмотрев заявку Татьяны, сообщило, что готово помочь. Но суммы требуются немалые – сотни тысяч рублей. Обычному новороссийскому воспитателю в детском саду такие суммы не потянуть, поэтому многодетная мать и обратилась к жителям Кубани с просьбой о помощи. Сбор средств в соцсетях, еженедельные отчеты…

Прогресс от занятий был виден почти сразу – в 11 месяцев Саша начал сидеть, а в год и 8 месяцев встал на ножки. Однако курсы необходимо продолжать.

– В фондах большие очереди, сразу попасть туда практически невозможно, – говорит Татьяна Шадрина. – Поэтому я обратилась к блогерам. Нас с Сашенькой поддержала Алла Земскова, у нее почти полтора миллиона подписчиков, Настенька Вернер нас постоянно публикует, девушка-блогер по имени Рената помогает. А недавно я написала актеру Алексею Климушкину: отослала ссылки на публикации, рассказала о нашей с сыном истории. И он ответил, представляете? Прислал видеозапись, на которой призвал помочь людей. Я безумно благодарна, не рассчитывала на такую поддержку! Это человеческий поступок. Видео получилось искренним. Алексей прислал и сказал, что я могу распространять его где угодно.

Алексей Климушкин просит помочь Саше из Новороссийска.

Татьяна Шадрина об Алексее Климушкине

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Ближайший курс реабилитации состоится в Санкт-Петербурге 3 марта. К этому времени Саше Большакову необходимо насобирать небольшую сумму – всего 50 тысяч рублей.

Реквизиты

- Сбербанк 4276300050207730 Татьяна Витальевна Ш. (мама)

Телефон, привязанный к карте - 89951918550

- Киви кошелек 8-995-19-18-550

- Яндекс деньги 410019939990046

ИСТОЧНИК KP.RU

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