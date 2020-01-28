В Анапе Александр Емельяненко вышел на свободу

Бойца смешанного стиля Александра Емельяненко освободили из-под ареста. Он отсидел семь суток за мелкое хулиганство. Инцидент произошел на базе отдыха «Спорт» в Супсехе под Анапой. Там Емельяненко жил и готовился к предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым. Встреча намечена 3 апреля.

Вечером 21 января администратор «Спорта» вызвал наряд полиции. Он сообщил, что нетрезвый постоялец громко ругается нецензурной бранью, обзывает проходящих мимо людей. Досталось тогда и самому администратору.

Тема дня: В Анапе Александра Емельяненко арестовали на 7 суток - Краснодар - 22.01.2020 00:00 00:00

Во время задержания Емельяненко не сопротивлялся. Когда Анапский районный суд вынес решение об аресте на семь суток, адвокат бойца пытался опротестовать его в краевой инстанции.

- Защитник просил уменьшить срок ареста с семи дней до трех, однако приговор был оставлен без изменений, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Будучи за решеткой Емельяненко продолжал тренироваться, насколько ему позволяли условия заключения.

В лиге Absolute Championship Akhmat (АСА), которая устраивает предстоящий бой Емельяненко и Исмаилова, заявили, что заключение никак не повлияет на бой, он состоится по плану 3 апреля.

- Бойцы сейчас готовятся к предстоящей пресс-конференции, которая пройдет 7 февраля. Там можно будет оценить физическую форму обоих бойцов. Мероприятие пройдет в центре Москвы, в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, - сообщили в ACA. - Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов за два месяца до боя впервые встретятся лицом к лицу