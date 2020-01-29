Теплая зима на Кубани отразилась на озимой пшенице

Аграрии Кубани волнуются за урожай озимой пшеницы. Дело в том, что бесснежная зима может плохо сказаться на посевах. Однако, как оказалось, все не так страшно - отсутствие снега несущественно отразилось на состоянии озимых посевов. По словам специалистов, большая часть из них в хорошем состоянии.

- На 20 января 2020 года в целом по краю состояние посевов озимых колосовых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное, - сообщают в региональном Россельхозцентре.

Без всходов и в плохом состоянии всего 1,1% от общей площади посевов. Прошлой осенью это значение было выше в четыре раза, однако ноябрьские дожди заметно исправили ситуацию. Аграрии ждут, что весна также подарит достаточное количество осадков для будущего урожая.

- Большая озабоченность с тем, что в метровом слое земли недостаток влаги. Сейчас ее 50-70 миллиметров при норме 150, - отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, побывавший с рабочим визитом в Староминском районе.

Еще одна важная часть работы для сохранения урожая - защита полей от вредителей. Их численность сейчас растет, поэтому уже обработано более 50 тысяч гектар посевов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Краснодарском крае посеяно 1 млн 664,7 тыс. га озимых зерновых культур. Площадь озимой пшеницы на зерно составляет 1 млн 516,7 тыс. га, озимого ячменя - 146,5 тыс. га, озимого тритикале - 1,5 тыс. га.

КОМПЕТЕНТНО

- Для того чтобы говорить о прогнозах на весну, у синоптиков пока слишком мало данных. Но действительно, в крае наблюдается существенный недобор осадков. Это может отразиться не только на озимых, но и привести к проблемам с заполнением рисовых систем. И все же мы рассчитываем на осадки уже 30-31 января, по текущим данным, будет дождливой первая декада февраля. Надеемся, что необходимое количество осадков доберем. А прогноз на вегетационный период будет составлен в конце марта, когда будет собрана и проанализирована вся информация, - рассказал заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.