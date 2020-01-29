Молодежь Туапсинского НПЗ предлагает технологии будущего

Их авторы - победители и призеры регионального этапа - поедут защищать свои проекты на кустовую конференцию молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть».

Тринадцать молодых специалистов и один молодой работник завода защищали свои проекты на конференции. В зале их внимательно слушали члены жюри во главе с главным инженером Сергеем Павловичем Жигаловым, заместителем генерального директора по персоналу и социальным программам Надеждой Васильевной Максименко и начальником управления промышленной безопасности, охраны труда Сергеем Владимировичем Фабричным, наставники, ученики «Роснефть-класса» гимназии №1 и студенты Туапсинского филиала РГГМУ, а также приглашенные гости конференции.

Фото: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Работа шла в пяти секциях: «Технология оборудования процессов нефтегазопереработки, нефтехимии», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Метрология и контроль качества», «Труд, юриспруденция, персонал» и «Экология, промышленная безопасность, охрана труда».

- Моя работа в секции «Экология, промышленная безопасность, охрана труда» посвящена внедрению нового реагента для очистки сточных вод на территории завода, - рассказывает ведущий специалист сектора стандартизации и систематизации менеджмента качества Максим Котельников. - На рынке постоянно появляются новые технологии, и мой проект может быть успешно применен на предприятиях компании «Роснефть».

Выступавшая в той же секции Валерия Феденко предложила использовать новую технологию утилизации грунта.

- Технология обработки грунта заключается в применении специального препарата, который выступает в качестве стимулятора процесса разложения углеводородных соединений нефти с получением экологически нейтральных веществ. Мы с наставником, изучив научные работы и различные технологии в сфере очистки грунта, нашли интересный и приемлемый для производства вариант, - говорит Валерия.

В секции «Метрология и оценка качества» был представлен всего один доклад - слесаря цеха КИП и АСУТП Надежды Хабаровой. Она увлекла жюри идеей внедрения программы прогнозирования отказов оборудования.

- Иными словами, - говорит Надежда, - в случае внедрения этого программного обеспечения мы сможем видеть неполадки в работе оборудования удаленно, не покидая рабочего места. Это позволит снизить уровень безопасности на производстве и минимизирует затраты.

Фото: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Инженер-энергетик электротехнического отдела Екатерина Ерещенко участвовала в конференции впервые. Туапсинский НПЗ стал ее первым местом работы.

- Мы с мужем приехали после института в Туапсе работать именно на нефтеперерабатывающем заводе, - рассказывает Екатерина. - Мой муж начал трудиться здесь раньше, а я была дома с маленькими детьми. Он тоже был молодым специалистом и участвовал в НТК, мы вместе с ним готовились, и я за него переживала. А теперь он мне помогает!

По словам Екатерины, члены жюри поддерживали всех участников, были доброжелательны и задавали вопросы, которые помогали раскрыть суть работы. Благодаря такому отношению участники чувствовали себя увереннее и справлялись с волнением.

Фото: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Впервые в научно-технической конференции молодых специалистов ООО «РН-Туапсинский НПЗ» принимали участие гимназистки Оксана Антипина, Елизавета Башлыкова, Ева Мишурова и Кристина Рындина с проектом «Инвентаризация с помощью штрихкодирования». Отборочный этап проходил в гимназии №1, где жюри были руководители отделов по соответствующим направлениям деятельности. Среди 6 представленных работ ученицы стали лучшими и завоевали право на участие в региональном этапе конференции. Кураторами проектов и научными руководителями были Ильяс Нуркаев, главный специалист по оценке и развитию персонала, и Илья Ромащенко, инженер-технолог отдела технологического развития - председатель Совета молодых специалистов. На совместную работу ушло больше четырех месяцев. Победителей вместе с директором гимназии Ольгой Тюльпановой и классным руководителем Татьяной Сидоровой пригласили принять участие в конференции. Учениц «Роснефть-класса» наградили грамотами и памятными подарками.

Сам Ильяс Нуркаев разработал вместе с 10 «Б» «Роснефть-классом» проект обучающей игры «Новая нефтяная компания» и получил первое место в своей секции «Труд, юриспруденция, персонал». Второе место в этой секции заняла Бэлла Джаримова, специалист по заключению договоров. Третье - у совместной работы Анны Казакевич и Рената Кубашичева - лаборантов химического анализа Центральной заводской лаборатории.

Подводя итоги конференции, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Надежда Васильевна Максименко от имени генерального директора ООО «РН - Туапсинский НПЗ» поздравила всех участников.

- Вы добились главного, - сказала она, - еще лучше узнали свою профессию, больше узнали о заводе, новых технологиях и производстве. Работа над проектами позволяет расширить горизонты, стать перспективными специалистами большого предприятия.

Первые места в секциях присуждены Надежде Хабаровой, Ильясу Нуркаеву, Екатерине Ерещенко и Валерии Феденко. В секции «Технология и оборудование процессов нефтегазопереработки, нефтегазохимии» жюри присудило лишь одно второе место - инженеру технологического отдела Андрею Киршину. Инженер отдела по надзору за динамическим оборудованием, зданиями и сооружениями Александр Чижук и оператор товарного цеха по товарно-сырьевому производству Зияв Мустафаев награждены грамотами за участие. Номинация «За энергетическую безопасность» - у Астаховой Полины, инженера по эксплуатации электрооборудования цеха эксплуатации электрооборудования. Второе место в номинации «За энергетическую безопасность» - у Адемира Ашибокова - инженера цеха по межцеховым коммуникациям. Третье место - у Яны Шимко, инженера по комплектации оборудования.

Поздравляем победителей, призеров и участников и желаем удачи на кустовой научно-технической конференции! Молодцы!