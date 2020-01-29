Прокуратура требует оправдать сироту Василия Попкова за спиленные у школы деревья

22 января 2020 года Апшеронский районный суд постановил: прекратить уголовное дело в отношении Василия Попкова в связи с примирением сторон. Как ранее писала «КП»-Кубань», в марте прошлого года 24-летний сирота из поселка Мезмай решил распилить два сухостоя, которые рухнули на землю. Дрова парень отнес в свой сарай, газа в населенном пункте нет, в домах печное отопление. Правда, одно из деревьев все же было живым, хоть и «биологически обреченным», как показала ботаническая экспертиза.

Василия тут же сдали полиции бдительные соседки, которые когда-то, говорят, поконфликтовали с его опекуншей. В итоге на него завели уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка в крупном размере). А сумму ущерба оценили в 66 тысяч рублей. После признания в содеянном следователь передал дело в суд.

На прошедшем судебном заседании стороны пришли к примирению. Районная администрация, признанная потерпевшей стороной (так как дерево «росло» на муниципальной земле), выступила с ходатайством перед судьей закрыть уголовное дело, так как Василий Попков признал вину. Также парень высадил взамен срубленной ольхе несколько кустарников на территории школы.

Василий Попков высадил несколько кустарников.

В учебном заведении парня характеризовали положительно, директор Александра Филиппова обиды на Василия не держит.

– Да, он совершил противоправное деяние, – комментировала ранее Филиппова «КП»-Кубань». – Я как юридическое лицо обязана была сообщить о происшествии правоохранителям. Но самое интересное в том, что до моего сигнала уже кто-то написал заявление. Василий хороший парень, тихий и мирный. Просто, вероятно, не подумал, прежде чем пилить…

В итоге уголовное дело закрыли, однако клеймо «черного лесоруба» за парнем осталось. Решение суда порождает негативные правовые последствия для Попкова, так как не является реабилитирующим.

Накануне прокуратурой Краснодарского края была проведена проверка, по результатам которой следователи выяснили, что судебное постановление является незаконным. Поэтому правоохранители требуют отозвать его в связи существенными нарушениями законодательства.

Районная администрация выступила с ходатайством перед судьей закрыть уголовное дело.

– Судом не были приняты во внимание выводы ботанической экспертизы о том, что дерево хоть и было живорастущим, однако являлось больным, ослабленным и биологически обреченным. Показания ряда свидетелей и самого Попкова о том, что дерево изначально было повалено во время сильных ветров в феврале 2019 года, тоже не было взято в расчет. Также во время расследования уголовного дела неправильно установлен и рассчитан причиненный вред, – пояснили «КП»-Кубань в пресс-службе ведомства.

В связи с этими обстоятельствами заместитель прокурора региона внес апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене постановления Апшеронского районного суда и прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деянии состава преступления, с признанием за Василием Попковым права на реабилитацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Мезмая очерняют директора школы, рядом с которой сирота срубил дерево

А педагогический состав встал на защиту руководителя (подробнее)