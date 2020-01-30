В Краснодаре юнармейцы дали старт акции «Граффити Победы»

В Краснодаре появилось первое юнармейское граффити. Школьники воссоздали на фасаде здания у пересечения улиц Ким и Таманской знаменитую фотографию времен Великой Отечественной войны под названием «Комбат».

Юнармейцы воссоздали сюжет знаменитой фотографииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Вооружившись баллончиками с краской и вдохновившись подвигами героев войны, юнармейцы за пару часов изобразили сюжет известной фотографии Макса Альперта. По словам самих художников, рисунок должен напоминать всем жителям о великом подвиге нашего народа, - рассказали в пресс-службе Юнармии.

Юнармейцы воссоздали сюжет знаменитой фотографииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На фасаде здания изображен командир с пистолетом ТТ в руке, который поднимает солдат в атаку. По одной из версий, на фото изображен Алексей Еременко. В звании младшего политрука он взял на себя командование после ранения командира, старшего лейтенанта Петренко во время отражения атаки немецких войск у села Хорошее. Краснодарские ребята рассчитывают, что их акцию поддержат юнармейцы из других городов.

Юнармейцы воссоздали сюжет знаменитой фотографииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Приближается 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для юнармейцев, как и для всех жителей нашей страны, это особая, значимая дата. Ребята встречаются с ветеранами, ухаживают за памятниками погибших солдат, снимают ролики о героях, сочиняют и читают стихи. Причем в плане творчества они используют все свои таланты. Сегодня они выразили благодарность предкам с помощью современного уличного искусства, - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Юнармейцы воссоздали сюжет знаменитой фотографии в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Граффити Победы» посвящено проекту «Дорога памяти». Это информационная площадка, куда можно загрузить фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны.

Юнармейцы воссоздали сюжет знаменитой фотографииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Юнармейцы воссоздали сюжет знаменитой фотографииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Юнармейцы воссоздали сюжет знаменитой фотографииФото: Кирилл ВЕРШИНИН