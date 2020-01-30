Платную трассу для местных – бесплатной

Больше 15 тысяч жителей Павловского района (это четверть всего населения станицы) собрали подписи под требованием к федеральным и региональным властям. Люди просят обратить на них внимание и сделать для жителей Кущевского, Павловского и Крыловского районов бесплатным проезд по платной трассе.

На территории Павловского района установлены два пункта взимания платы за проезд: в районе станицы Старолеушковской и рядом с поселком Веселая Жизнь. В первом за проезд берут 200 рублей, во втором - 140.

- Мы не будем платить за проезд по своей родине, - говорит активист Александр Епишкин. - Мы возмущены тем, что без учета нашего мнения были установлены два пункта взимания платы. Теперь поездки в больницы, учебные заведения и места для отдыха, стали непомерно дорогим удовольствием. И не каждая семья может себе позволить такие поездки. Поэтому мы просим законотворцев и должностных лиц обратить на нас внимание!

Дело в том, что альтернативной дороги, по которой можно было бы бесплатно объехать пункты взимания платы, в этом районе просто нет. На льготный проезд по трассе М4 "Дон" народ не согласен, люди требуют освободить их от оплаты. А еще водители жалуются, что на всем протяжении платного участка отсутствует освещение, места для стоянки и отдыха, туалеты и т. д. Как стало известно «КП» - Кубань», эта ситуация уже находится на контроле у депутатов Заксобрания края, а также в региональном Минтрансе.

- На 5 февраля назначено совещание в Павловском районе - на нем будут присутствовать местные жители, чиновники, я тоже там буду, - рассказал «КП» - Кубань» председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Заксобрания Краснодарского края Владимир Чепель. - Мы выслушаем жителей и уже на месте будем принимать решение.

Пока что у депутатов есть ряд предложений только по Крыловскому району - с ними они и будут выходить на ближайшую сессию ЗСК. Одно из них - построить более короткую дорогу в объезд платного участка, другое - например, составить список граждан, которые могут ездить по трассе бесплатно.