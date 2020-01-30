Европейская клиника провела в Краснодаре Школу пациентов

Но еще до официального открытия на базе филиала прошла Школа пациентов, организованная Европейской клиникой и краснодарским отделением Межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!». Спикером Школы пациентов стал один из ведущих онкологов Москвы, кандидат медицинских наук, главный врач Европейской клиники в Москве Андрей Львович Пылев.

- Школа пациентов - это новый для Европейской клиники информационно-просветительский формат, благодаря которому формируются партнерские отношения и истинное сотрудничество между врачами и пациентами, - говорит Андрей Львович. - Наша клиника обеспечивает самые высокие стандарты диагностики и лечения злокачественных опухолей, использует новейшие мировые достижения в области онкологии, но только благодаря союзу врача и пациента можно достичь положительного результата в лечении, улучшения прогноза течения заболевания. Это доказано практикой и самой жизнью.

Особое внимание - образу жизни

Дефицит общения докторов с больными - большая проблема современной медицины. По принятым стандартам на прием пациента в среднем отводится 15 минут. За это время врач должен выслушать больного, при необходимости осмотреть его, дать свои рекомендации. Зачастую этого времени не хватает, особенно если за дверью кабинета ожидает своей очереди не один десяток человек. Онкологические больные - это особая категория пациентов, им приходится проходить непростые этапы лечения, сопровождаемые тяжелыми побочными эффектами, страхами. И хуже всего, когда больные остаются один на один с осложнениями после химиотерапии и лучевой терапии, когда они лишены возможности проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Участникам Школы пациентов в Краснодаре представилась уникальная возможность в течение почти трех часов задать любые вопросы главному врачу Европейской клиники. Пациентов интересовало, какие виды химиотерапии сейчас применяются при лечении различных форм онкологических заболеваний, какие современные препараты существуют для лечения рака, какие могут быть побочные эффекты на фоне химиотерапии и как их избежать. Андрей Львович подробно рассказал о современных протоколах лечения и методах, применяемых в Европейской клинике, в том числе о гипертермической интраперитонеальной химиотерапии (HIPEC) - инновационном методе лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42-43 °C. Его применяют при карциноматозе (поражении раковыми клетками) брюшины.

Особое внимание в ходе Школы пациентов было уделено образу жизни до, во время и после прохождения основного лечения. На вопрос одной из участниц о том, как надо вести себя во время «химии», Андрей Пылев ответил:

- Ведите обычный образ жизни, к которому привыкли, не делайте из своей болезни идола. Чем позитивнее относится человек к тому, что происходит в его жизни, чем больше у него шансов выздороветь!

Члены пациентского сообщества не только услышали из первых уст много полезной информации, но и смогли получить индивидуальную консультацию одного из ведущих онкологов Москвы.

Онкобольные должны быть максимально информированными

Мнения участников Школы пациентов были самые восторженные: «Спасибо огромное организаторам и доктору за это мероприятие. Поговорить откровенно и без замалчивания с онкологом такого уровня - это дорогого стоит. К сожалению, лечащие врачи редко делятся всей информацией, многое умалчивают, отсюда и страхи», «Замечательный доктор, практикующий профессионал. Дал личный номер по моей просьбе. Вся беседа по делу, без воды», «Спасибо за такую интересную встречу! Все было очень впечатляюще и понятно. И осталось чувство, что все будет хорошо!»

От имени участников Школы пациентов благодарность спикеру выразила председатель краснодарского отделения Межрегиональной общественной организации Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Юлия Ищенко:

- Наша группа взаимопомощи получила массу ценной информации, и мы надеемся, что сотрудничество между Ассоциацией и Европейской клиникой продолжится.

Андрей Львович в ответ поблагодарил участников и заверил, что в ближайшее время специалисты клиники примут участие в Школах пациента в Краснодаре:

- Искренне восхищаюсь силой духа онкологических пациентов, переживших все этапы тяжелого лечения и теперь бескорыстно помогающих другим справиться с этой бедой! Врачи Европейской клиники стремятся к тому, чтобы онкопациенты были максимально хорошо информированы. Это помогает им принимать верные решения, правильно понимать действия онколога, цели лечения, максимально эффективно сотрудничать с врачом. Нами уже определены специалисты, которые приедут в Краснодар для участия в Школе пациентов по нескольким актуальным темам.

ВАЖНО!

Следующая Школа пациента запланирована на третью декаду февраля, вскоре после торжественного открытия клиники в Краснодаре. Онкопсихолог Европейской клиники Ирина Валерьевна Мансурова в формате интерактивного общения ответит на вопросы онкопациентов и их родственников. Подготовить свои вопросы по теме онкопсихологии и записаться на мероприятие можно уже сейчас по телефону 8-938-529-05-99, Юлия Ищенко.

СПРАВКА «КП»

Европейская клиника - первая частная онкологическая клиника в России, которая ведет свою историю с 2011 года. Более 5500 пациентов ежегодно доверяют лечение злокачественных опухолей врачам Европейской клиники. Почти половина пациентов приезжает на лечение из регионов, в том числе и из Краснодарского края, поэтому руководство клиники разработало стратегию регионального развития, и в 2020 году будут открыты два филиала - в Краснодаре и Екатеринбурге. Далее клиника будет развивать сеть онкологических центров и в других крупных городах России.

В краснодарском амбулаторном медицинском центре пациенты смогут проходить курсы химиотерапии, иммунотерапии, таргетной терапии оригинальными препаратами. С самого первого дня работы Европейской клиники было принято решение лечить больных препаратами исключительно последнего поколения, более эффективными, с меньшим количеством побочных эффектов.

Помимо лечения, краснодарский филиал будет заниматься экспертной диагностикой онкологических заболеваний, в том числе ранней. К услугам пациентов филиала - весь спектр лабораторных, инструментальных и функциональных методов диагностики, а также различные программы онкоскрининга на самом современном оборудовании экспертного класса. С учетом потребностей региона особый акцент в краснодарском центре будет сделан на диагностику кожных патологий. Для этого приобретен видеодерматоскоп немецкой фирмы FotoFinder, аналогов которому нет в Краснодарском крае.

Открытие Европейской клиники в Краснодаре состоится 20 февраля 2020 года, но уже сейчас вы можете получить любую дополнительную информацию по телефону

+7 (861) 238-78-36.

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