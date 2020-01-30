Водоросли или сброс: в Новороссийске специалисты выясняют, почему покраснела вода в Черном море

Жители Новороссийска забили тревогу. Вода в Черном море приобрела красный, кровавый или багровый оттенки. Видеосвидетельства необычного явления очевидцы опубликовали в социальных сетях. Кроме того, сообщается, что изменения цвета морской воды сопровождается резким запахом.

Сейчас с природой этого явления разбираются специалисты. Рассматриваются две основные причины.

Новороссийск, красная вода в Черном море.

Первая. Покраснение воды может быть связано с быстрым размножением фитопланктона, иначе такое явление называется «красный прилив». Кстати, некоторые ученые считают, что именно это явление стало одной из десяти казней египетских, когда воды Нила стали красными и в них погибла вся рыба.

- Не исключено, что сложились благоприятные условия для размножения фитопланктона, - рассказали в научно-исследовательском центре Новороссийска. – Это явление сопряжено с выделением токсичных веществ и может приводить к гибели морской фауны.

Вторая причина – деятельность человека. Возможно, в море были сброшены сточные воды или химические вещества. В порту источников загрязнения достаточно.

Специалисты сейчас изучают взятые пробы, чтобы выяснить точную причину окрашивания морской воды.

- Пробы находятся в работе, результаты исследований станут известны 31 января, - сообщил «КП-Кубань» представитель регионального управления Роспотребнадзора.