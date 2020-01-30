Жителей Краснодарского края и Адыгеи косит простуда

На занятия в кубанские школы стало ходить меньше учеников. Ребят косит грипп и ОРВИ. Например, в станице Динской, как рассказывают местные жители, в классах учится по десять человек, остальные – на больничном. Однако медики говорят, что динчане зря беспокоятся. Зараженных гриппом нет, а кашель, насморк и температура – признаки обычной вирусной инфекции, симптомы которой проходят спустя три-четыре дня. А вот в Адыгее, в городе Адыгейске, вообще закрыли на карантин три школы и два детских сада. Пустовать классы будут аж до 5 февраля.

Мэр города Махмуд Тлехас обратился к родителям с просьбой не пускать детей в места массового скопления людей. Также он попросил соблюдать санитарно-гигиенический режим. Во всех школах и детских садах Адыгейска проведут дезинфекцию, которая предотвратит распространение вируса во время эпидемического неблагополучия.

В пресс-службе адыгейского минздрава «КП»-Кубань» сообщили, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 10 207 случаев заболеваний ОРВИ, среди них – 10 заболевших гриппом.

– Показатель заболеваемости составил 26 на 10 тысяч человек, это ниже уровня недельного эпидемического порога на 46%, – заверили в министерстве.

В Краснодарском крае, по данным Роспотребнадзора, еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Это говорит о том, что ситуация штатная.

– Подобные вспышки вирусных заболеваний – стандартное явление для данного периода года, – говорит официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. – Теплые дни резко сменяются на холод и легкий снег, этого достаточно, чтобы заболеть. Но превышение недельных эпидемических порогов в городах и районах края не зарегистрировано. В медицинские учреждения обратились больше 4000 человек, у всех были признаки ОРВИ. Из их числа количество детей до 14 лет составило чуть больше половины.

По данным Роспотребнадзора, на 15 января в крае зарегистрировано 277 случая заболевания гриппом. Самая сложная ситуация в крупных городах – Краснодаре, Сочи и Новороссийске. В остальных районах более спокойно.

– Школы и детсады из-за болеющих ребят закрывать на карантин не будут, так как групповая заболеваемость гриппом не зарегистрирована, – пояснила Воронкова.

ВАЖНО

Прививку от гриппа сделать еще не поздно, если вы здоровы. Однако специалисты советуют воздержаться от прививки в период болезни или плохого самочувствия. Также ее не стоит делать, если эпидемический порог будет превышен.

Врачи говорят, что среди тех, кто подхватил инфекцию, большинство не были привиты от гриппа. И советуют не пренебрегать этой процедурой.

Половина кубанцев поставили прививку, другая половина - нет.Фото: Рустам Нарходжаев

Чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих, кубанский минздрав рекомендует:

- Избегать контакта с больными людьми;

- При контакте с больными людьми надевать маску;

- Мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы) для предотвращения распространения инфекции;

- Закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;

- Не посещать места большого скопления людей (зрелищные мероприятия, собрания, встречи);

- Регулярно проветривать помещение;

- Не трогать грязными руками глаза, нос и рот;

- Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.

Если Вы заболели, максимально ограничьте контакты с другими людьми и вызовите врача как можно быстрее, чтобы получить рекомендации по лечению (не занимайтесь самолечением). Оставайтесь дома во время болезни и не пренебрегайте мерами личной повседневной гигиены.