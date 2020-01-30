2020-01-30T18:51:39+03:00
Общество

«Хотели пустить на шубу, а потом украли»: пропавший лисенок поставил на уши весь Армавир

Рыжий прохвост любит сбегать из вольера
Виталий КАРНАУХ
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Лис - заядлый любитель фотосессий со своей хозяйкой. Фото: Дана Зобова.Лис - заядлый любитель фотосессий со своей хозяйкой. Фото: Дана Зобова.
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Счастливая история годовалого рыжего прохвоста по имени Тео началась лишь тогда, когда двадцатилетняя жительница Армавира Дана Зобова выкупила его у пушной фермы, в которой разводят животных «на шубы».

– Я долго хотела себе лисенка, – рассказывает Дана. – Нашла в интернете информацию о том, что в Москве есть пушные фермы. Созвонилась, договорились выкупить лиса за 15 тысяч рублей. Я сделала ему все необходимые документы, ветеринарный паспорт, прививки.

Живет Тео в уличном вольере чуть меньше года. Любит свою хозяйку Дану, сбегает иногда, запросто открывая легкую щеколду. Хоть и не знаком лис с дикими условиями, но повадки все-таки природой не отнять: прохвост – он и в лесу, и дома прохвост. Но девушка на него не сердится.

Тео постоянно просят погладить. Фото: Дана Зобова.

Тео постоянно просят погладить. Фото: Дана Зобова.

– У нас с ним очень ласковые отношения, – говорит она. – Тео знает команды, я занималась с ним дрессировкой. Моим лисенком восхищается весь Армавир, когда прогуливаемся с ним по улицам. У меня постоянно просят его на фотосессии, погладить, потрогать, пушистый ведь. Тео отлично смотрится в кадре!

Но есть и такие, кто считает, что этот по-настоящему звездный лис не должен жить в домашних условиях. Слишком «заботливые» армавирцы отпускают в сторону Даны едкие замечания. Дескать, это зверь и место ему в дикой природе. И слушать доводы девушки о том, что в подобных условиях пушистик не выживет попросту потому, что не умеет охотиться, не хотят. Вот и решили, как считает двадцатилетняя хозяйка, заняться самодеятельностью.

– Он уже сбегал из вольера, и не один раз. Но дальше соседских огородов не убегал, всегда возвращался. На этот раз его не было больше суток. Тео всегда находился в шлейке и свитере, но одежду я нашла на заборе около своего дома, – вспоминает девушка. – Сам ведь он не мог ее снять да еще и развесить аккуратно? Сбежать – да, но не снять…

Есть у хозяйки версия, что годовалый лис действительно открыл вольер, но когда выбежал на улицу, нарвался на тех самых «заботливых доброжелателей», что прочили его выпустить в лес. Тут-то и попался один-на-один трусливый Тео с охотниками до справедливости. Будь он в городе, жители сразу бы сообщили о звезде-потеряшке Дане, как было не раз. Но тут – молчание, никто рыжего не видел. Значит, лисенка увезли из Армавира.

Тео любит свою хозяйку.Видео: Дана Зобова.

Но неожиданно раздался звонок из поселка Заветный, что находится в 10 километрах от города. «Кажется, ваш лис бегает тут», – услышала Дана Зобова от местной жительницы, вероятно, прочитавшей объявление о пропаже Тео в соцсетях.

– Мы сразу же поехали туда, – вспоминает девушка. – Первые полчаса прошли безрезультатно. Уже почти отчаявшись, я услышала лай собак в километре от меня, побежала и увидела моего Тео. Он не узнал меня издалека и принялся удирать, за ним рванули собаки. Я – за этой сворой, разогнала их, и мой малыш кинулся в мою сторону, сразу прыгнул на руки.

Лисенок - заядлый путешественник..Видео: Дана Зобова.

В полицию девушка с заявлением о пропаже питомца не обращалась. Хотя в соцсетях припугнула похитителей: мол, правоохранители в курсе, так что лиса лучше отдать подобру-поздорову.

Теперь Тео снова в своем вольере – счастлив и накормлен. А хозяйка Дана надеется, что хитрые уловки рыжего пушистика больше не пройдут.

КСТАТИ: специалисты разделяют лис, живущих с людьми, на «домашних» и «одомашненных». Разница в том, что «домашние» - это те, что рождаются в условиях, созданных человеком. «Одомашненные» - по сути, дикие лисицы, принесенные в дом из леса. Такие пушистики, как бы не старался человек приручить их, от инстинктов избавиться не могут, потому возможны выходки в виде нападения на окружающих, криков и бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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