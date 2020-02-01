В Сочи непогода помешала проведению гонки в скоростном спуске у женщин

В Сочи соревнования в скоростном спуске среди женщин, запланированные на 1 февраля на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, из-за непогоды были отменены. На курорте и в горах выпало слишком много снега.

Вчера трасса Кубка мира отлично подходила для фрирайда. Фото: Facebook Павла Серебровского

Сотрудники сделали все возможное, чтобы убрать его. И хотя это практически удалось, состояние трассы не позволило провести тренировку скоростного спуска. Ее в пятницу перенесли на утро 1 февраля.

- Из-за мокрого снега и высокой температуры воздуха, которая была в предыдущие дни, трасса недостаточно жесткая для безопасных соревнований, - сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

- 1 февраля погода улучшилась, снегопад прекратился, поэтому есть шанс, что вторую запланированную здесь гонку – супергигант этапа Кубка мира по горнолыжному спорту – проведут в воскресенье, 2 февраля, - отметили в пресс-службе Российской федерации горнолыжного спорта.

Фото: Facebook Павла Серебровского

По последним сообщениям из Сочи, снег полностью прекратился. Все силы прибывших сюда специалистов, работников курорта и волонтеров направлены на подготовку трассы к соревнованиям.

В прошлом году также из-за сильного снегопада на этапе Кубка мира были отменены гонки в скоростном спуске и супергигантском слаломе. Они должны были пройти на горнолыжном курорте «Роза Хутор», но трассу не успели подготовить.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» сообщают, что гости, купившие билеты на субботу, смогут получить комплимент от курорта - бесплатный подъем до Горной Олимпийской деревни.

По вопросам получения билетов и возврата денег, обращайтесь в Инфоцентр курорта или по телефону 8-800-5000-555.