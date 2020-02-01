В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕ

В Сочи на стадионе «Фишт» в субботу,1 февраля, мужская сборная России по регби проиграла команде Испании в стартовом матче чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 12:31.

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

В составе сборной России все очки набрал Рамиль Гайсин. У испанцев выделились Висенте дель Хойо, Хорди Хорба, Флоран Гибуин, Хулен Гойя и Фред Керси. Четыре очка набрал Брэдли Линклатер, два - Андреа Рабаго.

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

Сборной России на турнире предстоит сыграть с Грузией, Румынией, Бельгией и Португалией. Действующим победителем является команда Грузии. Испанцы в прошлом розыгрыше заняли второе место, третьими стали румыны. У россиян четвертое место.

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

В следующем матче сборная России 8 февраля встретится с Бельгией. Чемпионат Европы завершится 15 марта.

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ