2020-02-01T18:04:28+03:00
Спорт

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕ

Игра завершилась со счетом 12:31 в пользу испанцев [фото]
Александра ПОДУШКО
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В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕВ Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

В Сочи на стадионе «Фишт» в субботу,1 февраля, мужская сборная России по регби проиграла команде Испании в стартовом матче чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 12:31.

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕ Фото: Сергей КУЛАКОВ

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

В составе сборной России все очки набрал Рамиль Гайсин. У испанцев выделились Висенте дель Хойо, Хорди Хорба, Флоран Гибуин, Хулен Гойя и Фред Керси. Четыре очка набрал Брэдли Линклатер, два - Андреа Рабаго.

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕ Фото: Сергей КУЛАКОВ

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

Сборной России на турнире предстоит сыграть с Грузией, Румынией, Бельгией и Португалией. Действующим победителем является команда Грузии. Испанцы в прошлом розыгрыше заняли второе место, третьими стали румыны. У россиян четвертое место.

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕ Фото: Сергей КУЛАКОВ

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

В следующем матче сборная России 8 февраля встретится с Бельгией. Чемпионат Европы завершится 15 марта.

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕ Фото: Сергей КУЛАКОВ

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕ Фото: Сергей КУЛАКОВ

В Сочи сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕФото: Сергей КУЛАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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