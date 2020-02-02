Краснодар – Мальме (Швеция). Прямая трансляция контрольного матча из Испании

ФК «Краснодар» продолжает подготовку к весенней части РПЛ. На сборе в Испании «быки» сыграют контрольный матч против «Мальме» из Швеции.

Краснодар – Мальме статистика личных встреч

«Быки» уже встречались с «Мальме» на сборах – это случилось почти ровно год назад, 3 февраля 2019 года. Матч прошел в Марбелье, в футбольном центре «Дама де Ноче», «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

Время начала матча Краснодар – Мальме 2 февраля 2020

Матч Краснодар – Мальме 2 февраля 2020 года начнется в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – Мальме 2 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар -Мальме можно посмотреть 2 февраля, она начнется в 18:00 по московскому времени на YouTube

Трансляция матча Краснодар – Мальме 2 февраля 2020

Трансляция матча Краснодар – Мальме 2 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Краснодар», а также на kp.ru