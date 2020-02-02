2020-02-02T15:38:00+03:00
Спорт

Краснодар – Мальме (Швеция). Прямая трансляция контрольного матча из Испании

Футбол, матч Краснодар – Мальме (Швеция) 2 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция начнется в 18:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прямая трансляция матча Краснодар - Мальме Фото: ФК "Краснодар"Прямая трансляция матча Краснодар - Мальме Фото: ФК "Краснодар"
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ФК «Краснодар» продолжает подготовку к весенней части РПЛ. На сборе в Испании «быки» сыграют контрольный матч против «Мальме» из Швеции.

Краснодар – Мальме статистика личных встреч

«Быки» уже встречались с «Мальме» на сборах – это случилось почти ровно год назад, 3 февраля 2019 года. Матч прошел в Марбелье, в футбольном центре «Дама де Ноче», «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

Время начала матча Краснодар – Мальме 2 февраля 2020

Матч Краснодар – Мальме 2 февраля 2020 года начнется в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – Мальме 2 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар -Мальме можно посмотреть 2 февраля, она начнется в 18:00 по московскому времени на YouTube

Трансляция матча Краснодар – Мальме 2 февраля 2020

Трансляция матча Краснодар – Мальме 2 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Краснодар», а также на kp.ru

Краснодар Мальмё (Швеция).2 февраля. Испания. Контрольный матч. 18.00 (МСК)

ИСТОЧНИК KP.RU

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