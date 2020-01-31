2020-01-31T12:37:57+03:00
Происшествия

Поехала на BlaBlaCar и пропала. Что известно об исчезновении 32-летней жительницы Туапсе

Администраторы сервиса нашли попутчиков Ксении Литвиновой
Ева МУР@kp_kuban
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Ксения ЛитвиноваКсения Литвинова
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К поиску 32-летней Ксении Литвиновой, пропавшей в Новый год по дороге из Санкт-Петербурга домой в Туапсе, подключились уже не только волонтеры, но и владельцы сервиса попутчиков BlaBlaCar.

- Чтобы добраться из Петербурга до Туапсе, женщина использовала приложение BlaBlaCar, – сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России. – До места назначения она так и не доехала. С родителями созванивалась 2 января, пояснив, что осталось несколько часов до Краснодара, – и больше на связь не выходила.

После того как стало известно, что пассажир, воспользовавшийся сервисом BlaBlaCar, пропал по дороге, администраторы сайта начали искать всю необходимую информацию о поездке Ксении. В итоге им удалось найти попутчиков и водителя автомобиля, на котором Ксения ехала из Питера. Все они в отличие от женщины до места назначения добрались благополучно. А Ксения зачем-то, по их словам, вышла из машины в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. То есть до Краснодара она не доехала 410 километров.

Однако в истории с исчезновением Ксении Литвиновой еще много странностей. Так, например, почему родным молодой женщины потребовался почти месяц, чтобы начать активные поиски?

- Фактически время было упущено, конечно. Попутчиков пропавшей женщины можно было найти раньше, - пояснили "КП" - Кубань" следователи. - И таким образом сузить зону поиска.

С родственниками Ксении держат постоянную связь. Дело осложняет то, что они находятся за 10 000 километров от предполагаемого места исчезновения женщины, в Белогорске Амурской области (Литвинова и сама оттуда родом). А потому общаться с ними правоохранителям и поисковикам приходится только по телефону и видеосвязи.

– Мы понимаем, что времени прошло уже очень много, – отмечают поисковики. – Но все же просим обратить внимание на ориентировку всех перевозчиков BlaBlaCar из Петербурга по маршруту «Петербург – Ростов» или «Петербург – Краснодар» с датой 1-2 января, а также владельцев придорожных кафе и АЗС. Не оставайтесь равнодушными: пропала молодая красивая женщина.

КОНКРЕТНО:

Имя: Литвинова Ксения Сергеевна, 32 года.

Приметы: рост 150 сантиметра, глаза карие, волосы черные до плеч, на лбу небольшой шрам, на подбородке родинка.

Была одета в: серую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

КУДА ПОЗВОНИТЬ:

Южное следственное управление на транспорте СК России: 8 (938) 169 34 27.

ПСО: 8 (951) 500 96 13 (в Ростове-на-Дону), 8 (908) 675 71 92 (в Сочи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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