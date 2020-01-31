2020-01-31T13:00:50+03:00
Экономика

В Краснодаре на вторичном рынке больше всего продали Hyundai Solaris

Они уходили в среднем за 522 тысячи рублей
Владимир ПАВЛОВ
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Самой дешевой по-прежнему остается ВАЗ-2107Самой дешевой по-прежнему остается ВАЗ-2107Фото: Архив "КП"
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За 2019 год по России было продано более 4.7 миллионов машин. Некоторые авто успели сменить по два или даже три хозяина. Краснодар оказался третьим городом по количеству сделок – почти 13 тысяч. Впереди только Москва и Санкт-Петербург.

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА СДЕЛКУ

Когда есть возможность оперировать данными по всем сделкам, то можно узнать много интересного. Например. Среднюю стоимость автомобиля. 412 тысяч рублей – именно такова цена авто. Средняя по стране, разумеется.

- Самые доступные машины в Омске - в среднем 325 тысяч, а также в Ульяновске (351 тысяч рублей) и в Волгограде (374 тысяч рублей). Самые высокие средние цены отмечены в Москве (679 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (552 тысяч рублей), - рассказали «КП» - Кубань» эксперты портала «Авито». - Краснодар замыкает тройку городов-лидеров, где автомобили стоят дороже всего. В кубанской столице средняя машина обойдется в 530 тысяч рублей.

КАКИЕ МАШИНЫ В ПОЧЕТЕ

В 2019 году краснодарцы активнее всего покупали машины в четырех сегментах вторичного рынка. Самый популярный – средний класс (С, 29,4%), на втором месте малые автомобили (B, 25,2%), на третьем – кроссоверы (SUV, 17,9%) и четвертое с существенным отрывом занимают большие семейные авто (D, 8,7%). На остальные классы автомобилей пришлось 18,8% рынка.

Средняя цена автомобиля С-класса с пробегом по городу составила чуть менее 266 тысяч рублей, автомобиля класса B – 273, кроссовера – около 801, а семейного авто класса D – около 435 тысяч.

Если говорить про конкретные модели, то наиболее востребованным авто оказался Hyundai Solaris. Чаще всего цены на эту машину крутились в районе 522 тысяч рублей.

- Следом идет Ford Focus. Эта модель уходит примерно за 379 тысяч рублей, - отмечают аналитики.

Замыкает тройку лидеров Lada Priora - чуть менее 241 тысяч рублей.

Далее в списке (на 4 месте) идет KIA Rio. Продают чуть дешевле «Соляриса» - за 515 тысяч. Замыкает пятерку ВАЗ 2114 – 116 тысяч рублей.

- Замыкает десятку наиболее востребованных авто в Краснодаре Toyota Camry. Хотят за нее также больше всего – 1 миллион 22 тысячи рублей, - заключают эксперты. – Самой дешевой по-прежнему остается ВАЗ-2107. За нее просят порядка 67 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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