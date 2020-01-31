В Краснодаре на вторичном рынке больше всего продали Hyundai Solaris
За 2019 год по России было продано более 4.7 миллионов машин. Некоторые авто успели сменить по два или даже три хозяина. Краснодар оказался третьим городом по количеству сделок – почти 13 тысяч. Впереди только Москва и Санкт-Петербург.
ПОЛМИЛЛИОНА ЗА СДЕЛКУ
Когда есть возможность оперировать данными по всем сделкам, то можно узнать много интересного. Например. Среднюю стоимость автомобиля. 412 тысяч рублей – именно такова цена авто. Средняя по стране, разумеется.
- Самые доступные машины в Омске - в среднем 325 тысяч, а также в Ульяновске (351 тысяч рублей) и в Волгограде (374 тысяч рублей). Самые высокие средние цены отмечены в Москве (679 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (552 тысяч рублей), - рассказали «КП» - Кубань» эксперты портала «Авито». - Краснодар замыкает тройку городов-лидеров, где автомобили стоят дороже всего. В кубанской столице средняя машина обойдется в 530 тысяч рублей.
КАКИЕ МАШИНЫ В ПОЧЕТЕ
В 2019 году краснодарцы активнее всего покупали машины в четырех сегментах вторичного рынка. Самый популярный – средний класс (С, 29,4%), на втором месте малые автомобили (B, 25,2%), на третьем – кроссоверы (SUV, 17,9%) и четвертое с существенным отрывом занимают большие семейные авто (D, 8,7%). На остальные классы автомобилей пришлось 18,8% рынка.
Средняя цена автомобиля С-класса с пробегом по городу составила чуть менее 266 тысяч рублей, автомобиля класса B – 273, кроссовера – около 801, а семейного авто класса D – около 435 тысяч.
Если говорить про конкретные модели, то наиболее востребованным авто оказался Hyundai Solaris. Чаще всего цены на эту машину крутились в районе 522 тысяч рублей.
- Следом идет Ford Focus. Эта модель уходит примерно за 379 тысяч рублей, - отмечают аналитики.
Замыкает тройку лидеров Lada Priora - чуть менее 241 тысяч рублей.
Далее в списке (на 4 месте) идет KIA Rio. Продают чуть дешевле «Соляриса» - за 515 тысяч. Замыкает пятерку ВАЗ 2114 – 116 тысяч рублей.
- Замыкает десятку наиболее востребованных авто в Краснодаре Toyota Camry. Хотят за нее также больше всего – 1 миллион 22 тысячи рублей, - заключают эксперты. – Самой дешевой по-прежнему остается ВАЗ-2107. За нее просят порядка 67 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU