2020-01-31T16:15:23+03:00
Политика

В Усть-Лабинске представили нового исполняющего обязанности главы района

Им стал экс-глава Кирпильского сельского поселения Сергей Запорожский
Виталий КАРНАУХ
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Фото: sn-news.ruФото: sn-news.ru
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Глава Кубани посетил внеочередную сессию совета депутатов Усть-Лабинского района, на которой было объявлено, что глава района Николай Артющенко уходит в отставку.

В ходе заседания губернатор подчеркнул, что Усть-Лабинскому району необходим руководитель, который хорошо знает территорию, понимает проблемы и способы их решения.

– Ставку надо делать на тех, кто родился в районе, кто способен сделать прорыв в экономике, – заявил Кондратьев.

О новом исполняющем обязанности главы Сергее Запорожском губернатор сказал, что этот человек был успешным руководителем Кирпильского сельского поселения. По его словам, Запорожский добился того, что его населенный пункт вошел во множество краевых программ.

– Уверен, он и для района сможет сделать то же, ведь муниципалитету нужно развитие всех сфер жизни и отраслей, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

СПРАВКА «КП»: Сергей Запорожский родился 3 декабря 1976 года в станице Кирпильской Усть-Лабинского района. Окончил Кубанский государственный аграрный университет. С 2005 по 2016 годы работал в различных сельхозпредприятиях района. С 2016 года по настоящее время занимал пост главы Кирпильского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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