Энрике Иглесиас в Сочи

Настоящая легенда латиноамериканской поп-музыки, многократный обладатель премий «Грэмми» и «American Music Awards», кумир миллионов, обворожительный и талантливый – после длительной паузы Энрике Иглесиас выступит с единственным концертом за пределами Москвы - в самой жаркой столице России - городе Сочи уже 1 июня! В грандиозное шоу войдут не только хорошо известные хиты, но и песни из нового альбома, релиз которого ожидается в этом году.

Энрике Иглесиас по праву носит титул самого успешного исполнителя в жанре латино-поп – 154 его песни занимали первое место в хит-парадах Billlboard, что является абсолютным рекордом за всю историю чарта! За свою карьеру он выпустил 10 студийных альбомов и 3 сборника суперхитов, которые были проданы тиражом более 180 млн копий по всему миру. Иглесиас сотрудничал с такими суперзвездами, как Pitbull, Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи и многими другими. На его счету – огромное количество престижных наград, таких как Grammy и Billboard Awards.

Каждый его трек и видеоклип привлекает внимание миллионов поклонников. Его клип Bailando стал одним из самых просматриваемых на Youtube, собрав 2,4 млрд просмотров. А общее количество просмотров и прослушиваний на Youtube/VEVO и стриминговых сервисах составляет 28 миллиардов!

Концерты этого потрясающего артиста постоянно сопровождает огромный успех. Каждый из них неизменно становится незабываемым ярким шоу, всякий раз удивляющим даже искушенную публику. Сам артист всегда подчеркивает свое особое и очень теплое отношение к России – это не удивительно, ведь он женат на россиянке Анне Курниковой, с которой воспитывает двоих детей. Любимые миллионами суперхиты, зажигательные ритмы, невероятный голос Энрике –можно не сомневаться, что нас ждет самый жаркий концерт года, который просто нельзя пропустить!

Организаторы концерта:

Международный event-холдинг BERIN IGLESIAS ART (berin-iglesias.art). Уже более 16 лет компания занимается проведением масштабных мероприятий и концертов с участием мировых звезд по всему миру, от Европы и США до стран Азии. Соучредитель компании – Хорхе Иглесиас, двоюродный брат Энрике Иглесиаса.

Группа компаний SAV Entertainment и “Русский Шоу-Центр” - первое предприятие в истории отечественного шоу-бизнеса, работающее в этой сфере с 1987 года. На счету у группы компаний сотни массового-зрелищных мероприятий с участием звезд первой величины в Москве и на территории СНГ.

Концертное Агентство «МИР» – это самый крупный и успешный проект на Юге России в сфере организации и проведении концертов и гастрольных туров звезд российской и мировой величины. За 23-летний успешный опыт работы компании были проведены тысячи концертов.

1 ИЮНЯ 20:00

ДВОРЕЦ СПОРТА "БОЛЬШОЙ" - ДВОРЕЦ СПОРТА "БОЛЬШОЙ". ,

Олимпийский просп., 7, Адлер, Краснодарский край, Россия, 354340

Стоимость билетов: 3 500 — 15 000 рублей.