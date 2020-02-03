2020-02-03T14:24:23+03:00
Общество

В Краснодаре уберут мачты ЛЭП с улицы Новокузнечной

Линию демонтируют в 2021 году
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Улица Новокузнечная в КраснодареУлица Новокузнечная в КраснодареФото: Google
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Из центра Краснодара с улицы Новокузнечной уберут мачты высоковольтной линии электропередач. Об этом на городской планерке в администрации краевого центра рассказал директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Андрей Герасько.

- По улице Новокузнечной будут демонтированы старинные опоры линии 35 кВ за ненадобностью. Питание будет обеспечено по другим кабельным линиям. Эту работу планируем завершить до конца 2021 года, - отметил Андрей Герасько.

Сейчас крупные мачты ЛЭП разделяют проезжую часть на улице Новокузнечной. После их демонтажа она может стать дублером одной из самых загруженных улицы Краснодара - Северной.

- Перенос линии вместе с опорами с Новокузнечной - тема ближайших двух лет… В общем-то, не так долго, учитывая сколько лет здесь торчит высоковольт. После Новокузнечная станет полноценной автомобильной дорогой, - отметил на своей странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Кроме того, энергетики завершают проектно-изыскательские работы по строительству больших кабельных линий Восточная и Центральная.

- Подстанция «Центральная» около Вечного огня будет модернизирована и переведена на класс напряжения 110 кВ. Это позволит обеспечить надежность электроснабжения центра города, всех социально значимых объектов, - добавил Андрей Герасько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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