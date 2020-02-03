Сплюшки и другие зверюшки: жительница Новороссийска открыла приют для сов в собственном доме

Наталья Колесникова из Новороссийска никогда бы и не подумала, что построит передержку для хищных птиц в своем доме. А все началось с того, что в ее руках оказалась беззащитная пернатая…

– В 2018-м ко мне попала сова-сплюшка, – рассказывает Наталья. – Люди нашли ее в Краснодаре, птица была измазана в солярке или масле, у нее было вывернуто крыло. Зоопарки отказались брать ее, на помощь пришла я. Нашла хорошего врача-орнитолога в Москве, ее зовут Марина Маркина. Вместе с ней мы вылечили эту птицу, а потом выпустили ее на волю.

Раненым птицам делают рентген, помогает врач-орнитолог Марина Маркина. Фото: Наталья Колесникова.

Деньги на лечение и содержание пернатых Наталья тратит свои. Зарплату волонтеры не получают, однако это не мешает им помогать братьям меньшим. Сейчас в соцсетях активисты создали список волонтеров в регионах, на Кубани их двое – одним из них и является Наталья Колесникова. Диких больных птиц ей везут со всего края, предварительно созваниваясь и обговаривая условия передачи. К слову, в данный момент на передержке у активистки чуть больше десяти сов.

– Сейчас у меня есть птицы, которые находятся не только на лечении, но и которые готовы к выпуску. Это сплюшки. Они перелетные, поэтому мы вместе с ними ждем весну, чтобы выпустить на волю, – говорит волонтер.

Основная задача волонтера – не приручить, а возвратить в ареал обитания. Фото: Наталья Колесникова.

Женщина активно борется с браконьерами, которые отстреливают диких хищников ради забавы или наживы. В интернете на различных сайтах можно встретить множество объявлений о продаже сов или других плотоядных птиц. Наталья однажды и заявление в полицию писала, и постоянно рассказывает людям о том, что слётков (то есть птенцов) нельзя трогать.

Основная ее задача – не приручить, а возвратить в ареал обитания, дикую природу. К птицам часто не заходит, чтобы лишний раз не пугать своим присутствием. Несмотря на то, что совы – хищники ночные, в темное время суток в доме Натальи не кричат и вырываться не пытаются. Видимо, понимают, что зла им никто не желает.

Раненые совы живут в коробках. Фото: Наталья Колесникова.

– Птицам, как в подарок, я держу еще и мышей, – смеется Наталья Колесникова. – Ими кормлю сов. Плотоядные ведь, на одном зерне не протянут, им нужно мяско.

Калеченные совы живут в уличных вольерах, помогают молодняк готовить к выпуску. Слишком больные и раненые во время передержки находятся в коробках. По словам волонтера, дикие птицы в клетке выжить не смогут – будут постоянно ломать перья, а чтобы вырастить новые – понадобится около года. Поэтому самый безболезненный вариант – это либо переноска, либо картонная коробка.

Помогает Наталье ее муж Виталий. Фото: Наталья Колесникова.

Есть у Натальи и невыпускные птицы – это инвалиды, смерть которым в дикой природе гарантирована. Таких особей женщина пытается пристроить неравнодушным кубанцам. Единомышленников, к сожалению, у волонтера мало – на весь Краснодарский край – всего два человека. Поэтому и везут с разных уголков региона раненых пернатых именно в Новороссийск – в добрые и заботливые руки Натальи Колесниковой.

– Привозят птиц с разными ранами. Например, недавно мне позвонил мужчина и рассказал, что на обочине трассы увидел сову. Он остановился, увидел, что у нее проблема с крылом, поместил в свою машину и прямиком ко мне. Или вот еще ситуация – девушка нашла больного хищника у себя в подъезде и передала птицу мне, – рассказывает волонтер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/758524" frameborder="0"></iframe> Птенцы.Видео: Наталья Колесникова

В прошлом году Наталье удалось выходить и выпустить на волю около пятидесяти хищных птиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/758525" frameborder="0"></iframe> Выпуск совы.Видео: Наталья Колесникова

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий Ермишкин, химик-биолог:

– Для совы никакого стресса при лечении дома не будет. Это птица, а не рыба. Если рыбу человек из водоема достает, то на нее это пагубно влияет, а птицы в этом плане менее привередливы. Если особь взрослая, то вполне после выпуска в дикую природу будет вести себя нормально и адаптируется довольно быстро. Возможно, будут небольшие факторы стресса, ибо птица все же из дикой природы, но это не критично.