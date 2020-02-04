В Новороссийске в 52-й раз прошла акция «Бескозырка»

77 лет назад в ночь на 4 февраля в Цемесской бухте высадился десант Цезаря Куникова. Против отряда десантников немцы бросили все силы. 260 бойцов держали оборону 225 дней. Она завершилась полным освобождением Новороссийска.

Почтили память участников героического десанта более 57 тысяч человекФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В понедельник в Новороссийске состоялась традиционная Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка». На территории мемориального комплекса «Малая Земля» и в Южной Озереевке присутствовали более 57 тысяч человек.

"Бескозырка" в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Делегации со всей Кубани возложили цветы, память погибших почтили минутой молчания. Также в стартовала патриотическая акция «Эстафета Памяти». Лампаду, символизирующую увековечение подвига героев ВОВ, передадут по очереди всем районам края.

"Бескозырка" в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Почтили память участников героического десанта более 57 тысяч человекФото: Кирилл ВЕРШИНИН

-Вчера молодые люди Новороссийска отдали свечу Усть-Лабинску. Завершится акция 22 июня в Краснодаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Бескозырка" в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Спускание венка на водуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

"Бескозырка" в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как освобождали Краснодар от фашистов

Оккупация Краснодара длилась долгих полгода. Немцы зашли в город утром 9 августа 1942-го. Советским войскам не хватало боеприпасов, небольшие соединения как могли сдерживали натиск врага, но силы были неравны. Фашисты обосновались в Краснодаре, как у себя дома. За эти шесть месяцев мученической смертью погибли 13 тыс. горожан (продолжение)

КУБАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ВОЙНЫ В годы войны Кубань не только сражалась с врагом, но еще помогала фронту, снабжала страну провизией. Оборона Новороссийска, Анапы, Туапсе, прорыв «Голубой линии» и многие другие кровопролитные бои вошли в историю, о которой обязан знать и помнить каждый (продолжение)