«Не Горячий Ключ – Венеция»: город затопила вышедшая из берегов река
Властям и экстренным службам Горячего Ключа пришлось ввести режим ЧС из-за половодья и дождевого паводка.
Фото: соцсети.
– За минувшие сутки в муниципалитете выпало 31 мм осадков, – сообщил глава района Александр Кильганкин. – Плюс к нам пришёл поток воды со стороны Туапсе. По состоянию на 7:30 утра уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки – 431 мм, в 8:30 уровень воды составил 420 мм.
Фото: соцсети.
Из-за затопления пришлось перекрыть движение транспорта по улице Пономаренко, дорога в районе ГАИ также перекрыта.
Река вышла из берегов. Фото: соцсети.
По данным пресс-службы МЧС региона, в Горячий Ключ направлена оперативная группа, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: соцсети.
Специалисты проводят круглосуточный контроль и мониторинг обстановки.
Экстренные службы наготове. Фото: соцсети.
Жителям и гостям края рекомендуют соблюдать требования безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
Видео: соцсети.
«01» - единый номер пожарных и спасателей с городского телефона;
«101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);
8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По последним данным, уровень воды в реке опустился и теперь ниже критической отметки.
В Горячем Ключе река вышла из берегов.Видео: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU