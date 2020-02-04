2020-02-04T12:27:55+03:00
Происшествия

«Не Горячий Ключ – Венеция»: город затопила вышедшая из берегов река

Из-за сильного паводка введен режим ЧС [фото, видео]
Виталий КАРНАУХ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.

Властям и экстренным службам Горячего Ключа пришлось ввести режим ЧС из-за половодья и дождевого паводка.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

– За минувшие сутки в муниципалитете выпало 31 мм осадков, – сообщил глава района Александр Кильганкин. – Плюс к нам пришёл поток воды со стороны Туапсе. По состоянию на 7:30 утра уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки – 431 мм, в 8:30 уровень воды составил 420 мм.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Из-за затопления пришлось перекрыть движение транспорта по улице Пономаренко, дорога в районе ГАИ также перекрыта.

Река вышла из берегов. Фото: соцсети.

Река вышла из берегов. Фото: соцсети.

По данным пресс-службы МЧС региона, в Горячий Ключ направлена оперативная группа, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Специалисты проводят круглосуточный контроль и мониторинг обстановки.

Экстренные службы наготове. Фото: соцсети.

Экстренные службы наготове. Фото: соцсети.

Жителям и гостям края рекомендуют соблюдать требования безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

Видео: соцсети.

«01» - единый номер пожарных и спасателей с городского телефона;

«101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По последним данным, уровень воды в реке опустился и теперь ниже критической отметки.

В Горячем Ключе река вышла из берегов.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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