Краснодарский судья получил разрешение перевести землю под строительство магазина

«Предоставить гражданину Кириллу Михайловичу Фойгелю разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 450 кв. м…для строительства магазина». Проект постановления об этом опубликовала мэрия Краснодара. Но прежде чем разрешить этому гражданину отклониться от параметров, в городе прошли публичные слушания, на которых все это и обсудили.

Но все бы ничего, если бы это был обычный бизнесмен. На деле же мэрия Краснодара разрешила возводить магазин, да еще и увеличить площадь застройки, председателю Первомайского районного суда Краснодара Кириллу Фойгелю. А само постановление - это разрешение судье возводить на участке магазин.

В документе говорится об участке в центре Краснодара по улице ул. МОПР/ ул. Дербентская, 44/15, который принадлежит судье «на праве собственности… с видом разрешенного использования «магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м».

Постановление администрации Краснодара

Судя по всему, председатель райсуда Краснодара обратился в мэрию города с просьбой увеличить на его участке границы застройки. То есть использовать не половину площади земли, а все 72 процента. И в администрации судье это разрешили - теперь он может возвести в центре города магазин, без отступов по меже, например.

- Гражданин Фойгель Кирилл Михайлович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 450 квадратных метров для строительства магазина, определив без отступа от границы максимальный процент застройки - 72%, - пояснили в мэрии Краснодара. - В администрации кубанской столицы рассматривают все заявления от собственников участков. И уже после того как пройдут публичные слушания, решается вопрос, удовлетворять просьбу или нет.

То, что участок принадлежит именно Кириллу Фойгелю, подтверждает и выписка из Единого государственного реестра недвижимости. По этому документу в феврале 2018 года судья стал собственником участка на улице МОПР/ ул. Дербентская, 44/15. Права от получил о Аллы О. А сама женщина до этого владела землей 11 лет. Теперь, если в мэрии Краснодара окончательно утвердят проект постановления, на этом участке можно будет возвести коммерческое строение. Причем по всем правилам землепользования - без отступа от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице Дербентской.

Выписка из ЕГОРН, в которой сказано, что Кирилл Фойгель - собственник участка в центре Краснодара

Как стало известно "КП", на участке, который судья получил в наследство, он не собирается ничего строить. Изменение вида разрешенного использования земли необходимо для того, что в дальнейшем этот участок продать. А это законом не запрещено. КОНКРЕТНО Чем владеет судья

Если верить декларации о доходах, председатель Первомайского суда Краснодара получил в 2018 году 1, 8 млн рублей. Данные за 2019 год еще не опубликованы на сайте суда.

В собственности в 2018 году у Кирилла Фойгеля уже был и этот самый земельный участок в 450 квадратных метров. А также он владеет домом в 75, 5 квадратов. Так же в пользовании у судьи и квартира площадью 79 квадратных метров. А у двух его детей, согласно декларации о доходах, в пользовании квартира 69 квадратных метров.

Кстати, домом и участком судья обзавелся только в 2018 году, тогда как в 2017-ом в собственности у него вообще еще не было никакой недвижимости. Ему принадлежала лишь квартира в 79 квадратов на праве пользования и небольшой участок в 1025 квадратных метров.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Судьи не должны заниматься коммерческой деятельностью

- В законе «О статусе судей в Российской Федерации» четко сказано, что «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы» судьям запрещено. - прокомментировал «КП» - Кубань» один из краснодарских адвокатов, попросивший не называть его имени. -Также служителю Фемиды запрещено вообще заниматься какой-либо оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, спортивной, научной и иной творческой. Если у судьи, например, есть квартира, то и сдавать ее он тоже не имеет права - это считается доходом, который служитель Фемиды не должен получать. Он только может передать недвижимость безвозмездно в аренду. То есть без получения прибыли. Но продавать недвижимость судья может.