Долгожданное счастье: Компания ССК достроила и сдала в эксплуатацию дом на улице Домбайская, 10

Этого дня более 300 краснодарских семей ждали четыре года. Еще недавно они пребывали в статусе обманутых дольщиков компании «Счастье» и всеми возможными способами пытались привлечь к себе внимание – проводили митинги и даже голодовки.

Сегодня они счастливые новоселы. В 2018 году компания ССК приняла обязательства по достройке комплекса. 27 декабря 2019 года дом был сдан и введен в эксплуатацию.

- Мы стали дольщиками еще в 2014-м году, все документы были оформлены по закону. Новоселья ждали в 2016-м. Но сроки сдачи сначала переносили, а потом стройка остановилась. Наши застройщики оказались мошенниками. Вы не представляете, сколько нервных клеток было потрачено за эти годы. Мы очень рады, что это все закончилось, и благодарим компанию ССК, которая приближала этот день, а также всех, кто нам помогал, - говорят супруги Елена и Михаил.

Праздник организовали в честь выдачи ключей от долгожданных квартир

Для всех владельцев долгожданных квартир компания ССК устроила грандиозный праздник в честь дня передачи ключей. Аниматоры на ходулях и в костюмах развлекали взрослых и детей. Всех гостей угощали сладостями и шампанским. И какой же праздник без танцев по живую музыку в исполнении кавер-группы!

- Уже не в первый раз компания ССК берет на себя ответственность по достройке домов. Для нас это одно из направлений работы компании. Обязательства перед ранее обманутыми дольщиками — это не вопрос коммерческой выгоды, потому что ее нет. Это наша социальная ответственность. Сегодня мы делаем историю, строим этот город – это в первую очередь наш дом. Имея финансовый инструмент и возможности, а также сохраняя компанию в векторе развития, мы принимаем на себя дополнительные обязательства, - прокомментировал глава компании ССК Карен Виленович Казарян.

Глава компании ССК Карен Виленович Казарян

Для ССК это далеко не первый опыт работы на «замороженных» объектах. Компания уже помогла отметить новоселье в ЖК «Пируэт» и «Барселона», а также в домах «Таурас-96». Сейчас застройщик продолжает работы на еще одном объекте «Территории Счастья».

- Мы понимали, как долго дольщики ждали своих квартир, потому старались выстроить работу максимально оперативно и эффективно. В таком же темпе выстроен процесс и на объекте по адресу: ул. Евгении Жигуленко, 3. Комплекс будет сдан в первом полугодии 2020 года, - прокомментировал генеральный директор компании ССК Александр Иванович Мелишев.

Новоселы выиграли полезные призы

ССК эффективно помогает решать чувствительную проблему дольщиков в Краснодаре. Уже введены в эксплуатацию 14, 16, 18, 19 литера на пересечении улиц Черкасская - Восточно-Кругликовская и Семигорская - Понтийская. В марте 2020 года будет сдан ЖК «Крылья», в состав которого вошел 29 литер «Таурас-96». Продолжается строительство ЖК «Свобода», квартиры в нескольких литерах которого также будут переданы дольщикам компании «Таурас-96».