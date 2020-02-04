2020-02-04T14:45:32+03:00
Общество

Долгожданное счастье: Компания ССК достроила и сдала в эксплуатацию дом на улице Домбайская, 10

Глава компании ССК Карен Виленович Казарян открыл праздничное мероприятие
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Компания ССК достроила дом по адресу Домбайская, 10Компания ССК достроила дом по адресу Домбайская, 10
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Этого дня более 300 краснодарских семей ждали четыре года. Еще недавно они пребывали в статусе обманутых дольщиков компании «Счастье» и всеми возможными способами пытались привлечь к себе внимание – проводили митинги и даже голодовки.

Сегодня они счастливые новоселы. В 2018 году компания ССК приняла обязательства по достройке комплекса. 27 декабря 2019 года дом был сдан и введен в эксплуатацию.

- Мы стали дольщиками еще в 2014-м году, все документы были оформлены по закону. Новоселья ждали в 2016-м. Но сроки сдачи сначала переносили, а потом стройка остановилась. Наши застройщики оказались мошенниками. Вы не представляете, сколько нервных клеток было потрачено за эти годы. Мы очень рады, что это все закончилось, и благодарим компанию ССК, которая приближала этот день, а также всех, кто нам помогал, - говорят супруги Елена и Михаил.

Праздник организовали в честь выдачи ключей от долгожданных квартир

Праздник организовали в честь выдачи ключей от долгожданных квартир

Для всех владельцев долгожданных квартир компания ССК устроила грандиозный праздник в честь дня передачи ключей. Аниматоры на ходулях и в костюмах развлекали взрослых и детей. Всех гостей угощали сладостями и шампанским. И какой же праздник без танцев по живую музыку в исполнении кавер-группы!

- Уже не в первый раз компания ССК берет на себя ответственность по достройке домов. Для нас это одно из направлений работы компании. Обязательства перед ранее обманутыми дольщиками — это не вопрос коммерческой выгоды, потому что ее нет. Это наша социальная ответственность. Сегодня мы делаем историю, строим этот город – это в первую очередь наш дом. Имея финансовый инструмент и возможности, а также сохраняя компанию в векторе развития, мы принимаем на себя дополнительные обязательства, - прокомментировал глава компании ССК Карен Виленович Казарян.

Глава компании ССК Карен Виленович Казарян

Глава компании ССК Карен Виленович Казарян

Для ССК это далеко не первый опыт работы на «замороженных» объектах. Компания уже помогла отметить новоселье в ЖК «Пируэт» и «Барселона», а также в домах «Таурас-96». Сейчас застройщик продолжает работы на еще одном объекте «Территории Счастья».

- Мы понимали, как долго дольщики ждали своих квартир, потому старались выстроить работу максимально оперативно и эффективно. В таком же темпе выстроен процесс и на объекте по адресу: ул. Евгении Жигуленко, 3. Комплекс будет сдан в первом полугодии 2020 года, - прокомментировал генеральный директор компании ССК Александр Иванович Мелишев.

Новоселы выиграли полезные призы

Новоселы выиграли полезные призы

ССК эффективно помогает решать чувствительную проблему дольщиков в Краснодаре. Уже введены в эксплуатацию 14, 16, 18, 19 литера на пересечении улиц Черкасская - Восточно-Кругликовская и Семигорская - Понтийская. В марте 2020 года будет сдан ЖК «Крылья», в состав которого вошел 29 литер «Таурас-96». Продолжается строительство ЖК «Свобода», квартиры в нескольких литерах которого также будут переданы дольщикам компании «Таурас-96».

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