На Красной Поляне сноубордисты запечатлели солнечный столб

В горах на Красной Поляне лыжники и сноубордисты стали свидетелями редкого атмосферного явления. В воздухе засверкали световые столбы, которые таинственно переливались.

- Еду по горе и вижу световой портал в окружении тысячи кристаллов. Перестаю дышать от этой красоты. Они летают в воздухе, сверкают, а техника не может передать даже половины этого волшебства, - написала сноубордистка Екатерина, успевшая запечатлеть красоту на Южном склоне «Розы Хутор».

Световой портал на Красной Поляне Видео: instagram.com/kotiko_kotiko.

Происходящее на видео очень похоже на оптическое явление - световой столб, словно это обычный свет от прожектора, обращенный в небо.

- В начале ролика на кадрах видно, что место, с которого девушка снимает, хорошо освещено. А тень от облаков начинается уже на склоне. Мы можем предположить, что это действительно световой (солнечный) столб. С учетом того, что там идет снег, такие эффекты возможны, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Чаще всего это явление можно увидеть зимой при минусовой температуре, когда в атмосфере образуется множество ледяных кристалликов, способных отражать световые лучи. Правда, идеально очерченные солнечные столбы явление не столь частое.

- На Красной Поляне сейчас идет снег, который создает переотражение света в атмосфере. Мы видим разрывы в облаках, солнечные лучи, прорывающиеся сквозь них, светят узким световым пучком. Благодаря этому мы получили вот такое светящееся пятно, но увидеть его - чудо, - добавляет Андрей Бондарь.