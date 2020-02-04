В «Комсомолку» - с пустыми руками, из нее - с дорогой техникой!

- Я и подумать не могла, что смогу хоть что-то выиграть, а тут - самый главный приз, телевизор, оказался в моих руках! - радуется победительница Ирина Суворова.

Но не только она стала обладателем подарка от любимой «Комсомолки». Мультиварку, пылесос, утюг и другую бытовую технику получили и другие подписчики в пресс-центре редакции. А всего-то надо было подписаться на первое полугодие 2020 года и прислать ксерокопию абонемента и свои контактные данные в «КП».

На этот раз в редакцию поступило около 300 писем от участников, это больше, чем в прошлом году! В соответствии с правилами конкурса мы выбрали 10 претендентов на главный приз. 31 января 9 наших финалистов боролись за главный приз - телевизор, его и разыграли первым, чтобы не томить ожиданием наших верных читателей. Среди них были и молодые люди, и пенсионеры. Это лишний раз подтверждает то, что «Комсомолка» востребована населением, потому и носит газета титул самого массового периодического издания в России.

Главный приз выиграла 22-летняя Ирина Суворова.Фото: Виталий КАРНАУХ

Стоит отметить, что удача была на стороне каждого участника, ведь никто не ушел с пустыми руками. Кому-то достался пылесос, кому-то - мультиварка.

- Когда я выиграла телевизор, сразу же позвонила маме, - поделилась впечатлениями 22-летняя победительница Ирина Суворова из Краснодара. - Попросила ее забрать меня, так как приз огромный! Она долго не верила, думала, что я шучу. «Комсомолку» мы читаем всей семьей, и очень хорошо, что редакция устраивает такие розыгрыши среди подписчиков. С вами не скучно!

Кроме ценных призов, мы порадовали читателей-участников небольшими сувенирами от «Комсомольской правды».

- Хоть мне достался и не телевизор, а фен, но все равно приятно, - рассказал с улыбкой на лице Николай Симонов. - Радует, что для подписчиков создают такие акции. Есть возможность не только как бы заочно читать ваши новости, сидя дома, но и прийти в редакцию, увидеть корреспондентов в лицо, познакомиться. Я очень рад, что из-за этого конкурса смог попасть сюда.

Мы благодарим наших читателей за активное участие в жизни редакции! До новых встреч!

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Ирина Суворова, г. Краснодар

Наталья Коротышева, г. Ейск

Татьяна Ефименко, ст. Гривенская

Александр Извеков, г. Краснодар

Владимир Величко, г. Майкоп

Валерий Пастухов, г. Краснодар

Николай Мартынов, ст. Павловская

Нина Васильева, г. Майкоп

Николай Симонов, г. Краснодар

Лидия Коваленко, г. Сочи