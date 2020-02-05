АСА 104 в Краснодаре 21 февраля: Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева и другие бои

21 февраля взоры поклонников смешанных единоборств MMA будут обращены на Краснодар. В этот день здесь состоится турнир Absolute Championship Akhmat (ACA) 104. Главный бой вечера – защита титула Евгения Гончарова, ему будет противостоять бывший чемпион АСВ Мухумат Вахаев. В турнире также примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Бразилии, США и Гуама.

Имена бойцов, кто выйдет на турнир АСА 104 в Краснодаре известны многим. На горячую поддержку может рассчитывать любимец местной публики Гога Шаматава, которому будет противостоять Майкон Силван из Бразилии.

Еще один примечательное противостояние - находящийся на данный момент на 2-й строчке рейтинга бойцов ACA Мансур Хатуев и №3 Азамат Керефов поспорят за вакантный титул чемпиона организации в наилегчайшем весе. Оба бойца еще не знали поражений в своей карьере.

Основной кард АСА 104 в Краснодаре 21 февраля

Валерий Хажироков (Россия, 61 кг, 4-2) – Клеверсон Силва (Бразилия, 61 кг, 13-3)

Мурат Хасанов (Россия, 77 кг, 5-0) – Магомедсайгид Алибеков (Россия, 77 кг, 10-1)

Биберт Туменов (Россия, 66 кг, 7-1) – Кайл Рейес (Гуам, 66 кг, 14-6)

Гога Шаматава (Россия, 57 кг, 14-5) – Майкон Силван (Бразилия, 57 кг, 14-3)

Рамазан Кишев (Россия, 66 кг, 13-3) – Отавио дос Сантос (Бразилия, 66 кг, 12-5)

Мухамед Коков (Россия, 70 кг, 14-4) – Висхан Магомадов (Россия, 70 кг, 8-3)

Мурад Зейнулабидов (57 кг, 19-3) – Расул Албасханов (Россия, 57 кг, 10-3)

Магомедрасул Хасбулаев (66 кг, 31-8) – Леван Макашвили (США, 66 кг, 16-2)

Апти Бимарзаев (Белоруссия, 66 кг, 15-2) – Алексей Полпудников (Россия, 66 кг, 28-5)

Артем Фролов (Россия, 84 кг, 12-2) – Бруно Сантос (Бразилия, 84 кг, 18-3)

Абдул-Рахман Дудаев (Россия, 61 кг, 23-5) – Ислам Мешев (Россия, 61 кг, 9-2)

Али Багов (Россия, 77 кг, 28-10) – Адам Таунсенд (США, 77 кг, 19-7)

Мансур Хатуев (Россия, 57 кг, 8-0) – Азамат Керефов (Россия, 57 кг, 12-0)

Евгений Гончаров (Россия, 115 кг, 15-2) – Мухумат Вахаев (Россия, 113 кг, 8-4)