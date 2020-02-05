2020-02-05T13:35:29+03:00
Общество

В Сочи оперативный штаб следит за аварийным состоянием дома на улице Видовой

Дом начала разрушаться, но не все собственники согласны из него уезжать
Варвара ДЫМ
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Аварийный дом на улице Видова в Сочи. Фото: СочиСтримАварийный дом на улице Видова в Сочи. Фото: СочиСтрим
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В Сочи власти курорта взяли под свой контроль дом №33 на улице Видовой. Дело в том, что многоэтажка начала разрушаться и ее признали аварийной.

- Ухудшение состояния дома было зафиксировано 4 февраля в результате планового обследования, которое специалисты проводят здесь на регулярной основе, - сообщили в администрации Сочи. – Поэтому создан круглосуточный оперативный штаб, который следит за этим домом.

Подъезда аварийного дома. Фото: СочиСтрим

Подъезда аварийного дома. Фото: СочиСтрим

Многоэтажка на улице Видовой была признана аварийной еще в 2015 году. Всего в доме 195 квартир, в 2018-ом жильцов 47 квартир переселили. Остальных собственников планируется расселить по региональной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2020 году.

Дом в прямом смысле трещит по швам. Фото: СочмСтрим

Дом в прямом смысле трещит по швам. Фото: СочмСтрим

Но как оказалось, не все жильцы аварийного дома хотят переезжать. Люди переживают, что им не предоставят взамен другого жилья, - сообщает «СочиСтрим». Так как некоторые живут тут по договору социального найма. А остальные хотят получить компенсации.

- После обнaружения ухудшения ситуaции глaава города решил предоставить собственникaм временное жильё в ЖК «Лесное» на улице Трaнспортной и в пaнсионате «Нева» на Виногрaдной. Чaсть собственников уже переехaла в пункты временного размещения, - рассказал заместитель главы города Сочи Сергей Робилко.

Жить в этой многоэтажке опасно. Фото: СочмСтрим

Жить в этой многоэтажке опасно. Фото: СочмСтрим

А уже после того, как люди будут в безопасности, врасти станут решать вопрос об их постоянном месте проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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