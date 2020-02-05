32-летняя женщина, пропавшая после поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе, намеренно путала следы

Сложный клубок передвижений 32-летней Ксении Литвиновой сейчас пытаются распутать в поисковом отряде «Дон». В новогоднюю ночь молодая женщина отправилась из Петербурга в Туапсе (транзитом через Краснодар) на попутной машине сервиса Blablacar. В последний раз она отзвонилась подруге, с которой разговаривала по нескольку раз на дню, 2 января (по амурскому времени), сказав, что до кубанской столицы осталось каких-то пару часов. Но водитель и попутчики утверждают сейчас, что Ксения вышла, не доехав до Краснодара чуть больше 400 километров.

ТУАПСЕ?

- Что она там могла делать в этом Каменск-Шахтинском?! - рассуждают в недоумении подруги пропавшей женщины в Амурской области. - Этого пункта в ее маршруте не было.

Действительно, за последние полгода Ксения Литвинова из небольшого городка Белогорск, что почти на самой китайской границе, поездила. В Туапсе она поселилась в сентябре прошлого года, то есть всего за четыре месяца до своего исчезновения.

- Она ушла от мужа (или он от нее — неважно), с которым прожили вместе 15 лет и поехала с новым парнем Владимиром на Юг, - рассказывает подруга Ксении Анна. - Я узнала об этом ее решении только, когда они в поезде уже ехали. Родня что ли какая-то у этого Володи в Туапсе жила.

При этом в Белогорске у нее остался пятилетний сынок и...собственная квартира. Леня - с папой, квартиру — сдала. На новую жизнь у самого Черного моря у Ксюши были свои планы.

- Собиралась обжиться, а затем уже забрать сына в Туапсе, - продолжает Анна. - Но все оказалось совсем не так, как она планировала.

Володя, который должен был стать надеждой и опорой в этой новой реальности, сбежал от Ксении после первой же ссоры.

- Она жаловалась, что ни на звонки не отвечает, ничего, - говорит подруга. - И она осталась в Туапсе совершенно одна.

Подруге Ксюша сказала, что остановится в Краснодаре, а сама зачем-то вышла в Ростовской областиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения подселилась на курорте в один из гостевых домов на Приморской. Хозяйка его Светлана согласилась, чтобы Ксения и вовсе не платила за жилье и еду, но помогала ей содержать дом для туристов.

- Зарплата там была что-то около 500 рублей в день у нее. Но не каждый день она работала. Ксюша должна была убирать номера, готовить...Ну все, что полагается. И с нее не удерживали за питание и проживание.

Но такой быт Ксении вскоре наскучил. Денег все время не было. Концы с концами удавалось свести только благодаря аренде белогорской квартиры. Кстати, именно тот факт, что она впервые не забрала плату за квартиру, и заставил знакомых и соседей в Амурской области бить тревогу.

- Она собиралась часть тех 10 тысяч за квартиру отдавать сыну. Но, видимо, пока не могла. В последнее время Ксения все время плакала и хотела к ребенку вернуться в Белогорск, но денег на билет не было, - продолжает Анна.

ПЕТЕРБУРГ

Тогда Ксения предприняла еще одну попытку поменять свою жизнь, познакомившись с неким Сергеем из Петербурга. Он отдыхал в Туапсе и жил в гостевом доме на Приморской.

- Она рассказала, что этот ее новый знакомый обещал с работой там ей помочь и с жильем, - поясняет Анна.

Правда, уже после исчезновения Ксюши, выяснилось, что хозяйке и работодательнице она сказала, что едет на Новый год в Белогорск.

- Я дала ей свой синий чемодан с колесиками, - говорит Светлана корреспонденту «КП» - Кубань». - Она сказала, что к сыну едет...

...Но Питер Ксюшу и вовсе разочаровал.

- Сергей устроил ее на ледовый каток работать. А жила она в хостеле каком-то, - рассказывает Анна. - Но в один из вечеров хозяин пьяный хостела прогнал ее. Тогда она и решила возвращаться в Туапсе.

В полиции выяснили, что она купила билет на поезд. Но через несколько минут вернула его в кассу.

РОСТОВ? КРАСНОДАР?

- Почему она передумала тогда ехать на поезде, непонятно. Может, действительно, кто-то ее там ждал в этой Ростовской области?! - гадают сейчас родные и друзья. - В этом Каменск-Шахтинском.

Тогда зачем ближайшей подруге в пути на Blablacar Ксения сказала, что впереди — Краснодар?!

- Более того, она меня убедила, что едет в Краснодар в однокласснице своей. Но мы нашли ее после исчезновения Ксюши. Они с ней уже четыре года не общаются совсем, - продолжает Анна.

Муж Ксении воспитывает сейчас их пятилетнего сынаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В итоге в гостевом доме в Туапсе, Ксения так и не появилась. Но выяснилось, что был там человек, который после ее пропажи повел себя странно. Некий сосед — Андрей.

- Не знаем, имеет ли это какое-то значение. Но этот Андрей ухлестывал за ней. Она говорила, что не может от него отделаться. После того как Ксюша исчезла, в гостевой дом приходила полиция, опрашивали этого Андрея и он сказал, что Ксения просила встретить ее в Ростове.

В ночь с 1 на 2 января, когда по идее Ксения должна уже была вернуться в Туапсе, хозяйка мини-гостиницы кого-то у своего дома видела, женщину и мужчину. Но в дом эта пара не вошла, а села в лихо припаркованную машину и скрылась за поворотом.

Кстати, за этим Андреем в городе ходит нехорошая слава.

После этого инцидента постоялец и вовсе пропал, собрав с собой все свои вещи.

В гостевом доме в Туапсе Ксения познакомилась с неким Андреем. Именно он сейчас вызывает подозрения у близких женщины. Фото: google.ru/maps/place/

Проверяла ли полиция это возможное связующее звено с историей исчезновения Ксении, непонятно. Только правоохранители по-прежнему говорят о том, что поисковые мероприятия продолжаются. Несмотря на то что их неэффективность уже не вызывает сомнений у родственников.

- Уголовное дело не возбуждалось, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Между тем, билинга телефона Ксении, который бы пролил свет на ее последние передвижения и контакты, по-прежнему нет.

Поисковики просят обратить внимание на ориентировку и звонить по указанным в ней телефонам, если вы что-либо знаете о произошедшем с Ксенией Литвиновой.

ОРИЕНТИРОВКА:

Литвиновой Ксении Сергеевне 32 года. Рост 150 сантиметров, глаза карие, волосы черные до плеч, на лбу небольшой шрам, на подбородке родинка.

Была одета в: серую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

Если вы располагаете данными о местонахождении Ксении Литвиновой, обращайтесь в Южное следственное управление на транспорте СК России: 8 (938) 169 34 27.

ПСО: 8 (951) 500 96 13 (в Ростове-на-Дону), 8 (908) 675 71 92 (в Сочи).