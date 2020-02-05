Краснодарский депутат засудил мать-одиночку за жалобу президенту

Эта история тянется еще с 2018 года. Тогда мать-одиночка из Краснодара Елена Скиба узнала, что напротив ее дома застройщик планирует возвести две многоэтажки. И написала письмо через электронную приемную президенту. Содержание – обычная коммунально-бытовая жалоба. О том, что планируется большая стройка, а также пожаловалась на то, что существующую подземную парковку затапливают дожди, во дворе плохие тротуары, а перепланировка на первом этаже соседнего дома затронула наружные стены. А еще сообщила, что компания-застройщик, которой руководит депутат гордумы Краснодара Аслан Нехай, без согласия жильцов навязала им управляющую компанию. Пожаловалась на то, что сменить «хозяйку в доме» оказалось непросто – учредителем управляющей компании, по данным Елены, является жена депутата, а директор – бывший чиновник из госжилинспекции региона.

Аслан Нехай. Фото: krd.ru

Так же Елена Скиба рассказала о том, что из-за большого количества домов в детском саду и школе не хватает мест, что наперекор проекту ЖК застройщик якобы уже приступил к возведению еще двух домов.

Словом, ничего незаурядного в ее жалобе не было. И, как часто это бывает, на том «конце» электронной почты сотрудники администрации письмо изучили и отправили… в Краснодар. Так обычно и делают, когда речь идет конкретно о каком-то регионе, а не о проблеме федерального масштаба.

В итоге проблема с затоплением парковки была решена. А два новых дома – не построили. Более того – администрация Краснодара направила письмо Елены в прокуратуру, чтобы там проверили изложенные факты. Там и «проверили» – переслали в городскую думу, где, собственно, трудится Аслан Нехай. Через несколько месяцев женщину вызвали в суд.

Застройщик подал на нее иск, объясняя это тем, что в письме-жалобе содержались ложные сведения, которые порочат их деловую репутацию. Елена в суд пришла подготовленная – с фотографиями строительной техники и снимками двора. Все это она чуть ли не каждый день снимала на мобильник. По словам женщины, эти фото и подтверждали то, что рядом с ее домом собираются возвести еще два жилых многоквартирных дома. Но судья эти снимки отклонил.

– А вот обвинителю разрешили приложить к делу свои фотографии, – говорит Елена. – Но они были сделаны уже после моего обращения к президенту. Тогда, разумеется, всю технику убрали.

Фото: mpmk-1.ru

Судья Прикубанского районного суда Ирина Бровцева, согласившись с претензиями истца в том, что Скиба его очернила, приняла решение – выплатить застройщику 70 тысяч. Это, мол, в счет компенсации за «нравственные страдания».

Однако юристы уверяют: компенсация за причинение морального вреда не распространяется на юридических лиц! Кроме того, к 70-ти тысячам компенсации суд обязал Елену выплатить еще 36 тысяч – госпошлина и оплата услуг юриста компании.

Сам же Нехай считает, что нарушений в его ЖК действительно нет.

– Мы строим с соблюдением всех норм градостроительного кодекса. Все этапы строительства – от проектирования до сдачи объекта – были сделаны в срок и качественно. Течь на парковке была, согласен. Но Елена в своем письме основной упор делала на возведение двух многоэтажек. Юристы сказали, что это было несправедливое обвинение, – уверен глава строительной компании.

4 февраля в Краснодаре состоялся кассационный суд, который рассмотрел материалы этого громкого дела. Елене удалось доказать абсурдность ситуации, кроме того, суд все-таки учел, что компенсацию за причинение морального вреда юридическим лицам выплачивать не положено.

Дело обещают пересмотреть в Краснодарском краевом суде, адвокат Скибы будет добиваться возврата денег, которые Елена уже выплатила истцу.