2020-02-05T18:25:48+03:00
Общество

«Мать ходит пьяная, а ее любовник - наркоман»: Соседи просят полицию проверить семью с маленьким ребенком

Правда, в администрации поселения уверяют, что девочке опасность не угрожает
Евгения СОРОКА
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Знакомые семьи беспокоятся, что ребенок может пострадать из-за отчима.Знакомые семьи беспокоятся, что ребенок может пострадать из-за отчима.
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Одной из первых забила тревогу 30-летняя знакомая семьи Хвощевых (фамилия изменена — Авт.) по имени Мария. Женщина пришла в дежурную часть полиции в станице Тамань и написала заявление с просьбой проверить место проживание 6-летней Даши (имя изменена - Авт.) в станице Фонталовской Темрюкского района.

- По словам заявительницы, 32-летняя мать девочки постоянно находится в неадекватном состоянии, потому что много пьет, а 32-летний отчим, который живет вместе с ними, - наркоман, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Вызывает опасения семья и у станичников.

- На сколько нам известно, они не расписаны, но живут вместе, - рассказывают «КП» - Кубань» соседи. - Правда, отчим девочки недавно вышел из тюрьмы, причем сидел он дважды. Уж что он натворил не знаем, но сидел в колонии строгого режима.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Дмитрия Хвощева осудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к 4 годам лишения свободы — отправили его в колонию в Северной Осетии. Но полный срок не отсидел — за прилежное поведение его отпустили на 2 месяца раньше.

Мужчина хоть и вернулся домой, но за ним установили административный надзор. Он обязан был трижды в месяц являться в отдел полиции. Но выдержать такой график не смог - несколько раз он забыл показаться правоохранителям, а потом еще и дебош устроил в парке.

- За неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений мужчину приговорили к 6 месяцам исправительной колонии строгого режима, - сообщается в решении суда.

И вот недавно он освободился вновь. Правда, в администрации станицы уверяют - за Хвощевыми следят постоянно и опасений ничего не вызывает.

- Семья не так давно переехала в станицу из Темрюка. Мужчину неоднократно проверяли и мы, и представители МВД. До того, как он вышел, мать, действительно, была замечена за распитием алкогольных напитков. Мы хотели поставить семью на учет, но после профилактической беседы все наладилось, оснований для этого не было, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» методист по работе с молодежью и секретарь территориальной комиссии по профилактике правонарушений в станице Фонталовской Екатерина Торгашова. - В станице живет тетя мужчины, которая также следит за ребенком. Девочка ходит в детский сад, не пропускает занятия, всегда опрятно одета. Мама малышки вместе с отчимом работают «на винограде». В семье все спокойно, условия проживания нормальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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