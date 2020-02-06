2020-02-06T09:50:29+03:00
Общество

Глава Новопокровского района Юрий Ревякин умер от инфаркта

Информацию об этом подтвердили в администрации
Евгения СОРОКА
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Юрий Ревякин.Юрий Ревякин.
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Рано утром 6 февраля стало известно о том, что действующий глава Новопокровского района Юрий Ревякин скоропостижно скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал обширный инфаркт.

- Все произошло в 6 утра, - подтвердили информацию «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации муниципалитета. - С родственниками мы еще не виделись, но несомненно сообщим о времени и месте прощания с Юрием Михайловичем. Его не стало на 55-м году жизни.

Новопокровский район Юрий Ревякин возглавлял с осени 2017 года.

СПРАВКА «КП»

Юрий Ревякин родился в Кропоткине. Он окончил факультет механизации и сельского хозяйства Кубанского государственного аграрного университета.

С 1981 по 1986 год трудился старшим специалистом по кадровой работе в колхозе «Россия». До 1987 года работал трактористом в бригаде № 1, с 1987 по 1996 годы - бригадир в бригаде № 2. Организовал КФХ, где был главой хозяйства до 2009 года.

С 2009-го по июнь 2016 года занимал должность главы администрации Ильинского сельского поселения. До избрания главой района работал заместителем главы Новопокровского района, был начальником управления сельского хозяйства.

У Юрия Ревякина остались жена и двое детей - дочь и сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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