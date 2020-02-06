2020-02-06T13:06:27+03:00
Происшествия

В Адыгее старейшего вора в законе Владимира Волкова приговорили к 4 годам тюрьмы

Правда, с учетом времени под следствием, на свободу он выйдет уже в этом году
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Владимир Волков, известный в криминальных кругах как Волчок.Владимир Волков, известный в криминальных кругах как Волчок.
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Приговор, вынесенный 27 декабря 2019 года в Майкопском районном суде, 70-летнему вору в законе Владимиру Волкову вступил в силу. Криминальный авторитет, более известный как Волчок, проходил по делу о мошенничестве, вымогательстве, использовании рабского труда и участии в преступном сообществе.

Владимир Волков, родившийся в Краснодаре, стал вором еще в 1982 году. В советские годы был судим за вымогательство. С того момента он полностью контролировал уголовный мир Краснодарского края и формировал его политику.

В сентябре 2012 года Следственный комитет по Республике Адыгея предъявил авторитету обвинение в организации преступного сообщества по ч. 4 ст. 210 УК РФ. Но Волкову удалось скрыться. Его объявили в федеральный розыск. По некоторым данным, он сбежал за границу и все это время не показывался в России.

Пока вор в законе скрывался, адыгейские силовики обнаружили в одном из банков Майкопа 1 миллион долларов, принадлежащих Волкову.

А спустя пять лет поисков в 2017 году криминального авторитета поймали, ему предъявили обвинения.

- Уголовное дело в отношении организатора, более пять лет находящегося в международном розыске, было возобновлено, - сообщали тогда в прокуратуре РА.

Происхождение денег на своему счету Волков объяснить не смог - в итоге городской суд Майкопа обратил всю сумму в доход государства.

В декабре 2019 года закончилось судебное следствие - Волчка приговорили к 4 годам лишения свободы. Правда, с учетом того, сколько времени он провел под следствием, выйдет на свободу он уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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