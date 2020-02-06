2020-02-06T14:48:44+03:00
Общество

«Цены на медицинские маски от поставщиков!»: владельцы аптек на Кубани просят разобраться, а не лишать лицензий

В эфире радио «Комсомольская правда» один из них заступился за своих [подкаст]
Евгения ОСТРАЯ
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В конце января с прилавков мигом исчезли таблетки, сиропы, мази и защитные маскиВ конце января с прилавков мигом исчезли таблетки, сиропы, мази и защитные маски
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В приграничном с Россией Китае лютует доселе неизвестный нам вирус. И все, что сейчас, по мнению россиян, может от него спасти — это клочок синтетики на завязках. Ну действительно, мировые светила вирусологии заявляют то тут, то там, что лекарств от неведомой кракозябры нет. Волна панических настроений докатилась и до жителей Краснодарского края. Редкая аптека в кубанской столице может сейчас похвастать ассортиментом медицинских масок, к примеру. А те, в которых они еще остались, заламывают цены.

- Я на днях прилетела из-за границы, заболела. В самолете еще надела медицинскую маску. Знаю, что это редко защищает от инфекции, но я постаралась других не заразить, - позвонила в эфир радио краснодарка Татьяна. - Мои запасы вскоре быстро иссякли, а нужно было еще идти к коллегам на работу. В одной из аптек рядом с офисом масок не оказалось. Провизор легко так констатировала: "А что вы переживаете? Коронавирусом болеют только старики и дети. Вам, судя по всему это не грозит".

Действительно, в конце января с прилавков мигом исчезли таблетки, сиропы, мази и защитные маски. А то, что и есть в наличии, меняет цену чуть ли не каждый день. Причем, насколько увеличивается накал всеобщей паники, настолько и растет цена на панацею.

Здоровый разговор: За спекуляцию во время вирусных эпидемий президент приказал лишать аптеки лицензий - Краснодар - 06.02.2020

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Те же самые медицинские маски в некоторых краснодарских аптеках подорожали чуть ли не втрое. Вместо привычных пяти рублей за штуку за них теперь просят по 15, в некоторых местах цена доходит до 50 рублей.

- Это не мы регулируем цену, а поставщик, - дозвонился в эфир радио «Комсомольская правда» Михаил, владелец трех аптек в Краснодаре (не захотел называть своей фамилии — Авт.). - Если раньше мы закупали маски по 2 рубля, то сейчас их просто нет на складе, предлагают дорогие - по 44 рубля. Это в закупке, а плюс еще наша наценка - вот и получается больше 50 рублей.

Если бы коронавируса не было, его стоило бы придумать, считает врач и юрист Николай Чернышук. Хотя бы ради того, чтобы отечественная фармакология имела возможность увеличить доходы.

- Вы должны разбираться внутри вашей бизнес-цепочки, а не подвешивать проблему на потребителей. Если поставщик завышает цену, обращайтесь в антимонопольную службу. Наказывайте их. А не ищите самых простых решений, - парировал звонящему постоянный эксперт передачи «Здоровый разговор».

Надо сказать, что вчера, 5 февраля, на первом заседании с членами нового правительства президент Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки, в которых выявлено завышение цен на сезонные препараты и медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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