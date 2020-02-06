На Кубани планируют субсидировать перелеты в Геленджик и Анапу в межсезонье

На Черноморском побережье отдохнуть душой и телом можно не только летом. Море и жаркое солнце, конечно, давно стали синонимами успешного отпуска. Но отлично провести время можно и в межсезонье. Во-первых, резко падают цены на проживание в гостиницах, поэтому есть возможность отдохнуть в классном отеле по приемлемой цене. Во-вторых, на курортах нет толп народа, снующих вперед-назад, не нужно стоять в очередях.

И вот еще хорошие новости - власти Кубани намерены субсидировать авиарейсы в Геленджик и Анапу в межсезонье. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Проект мы планируем запустить в октябре этого года, – добавил глава региона Вениамин Кондратьев. - Благодаря финансированию со стороны федерации и регионов туристы смогут купить билеты по сниженному тарифу.

А значит на отпуске можно сэкономить еще больше.

По словам губернатора, уже есть первые договоренности по маршруту Санкт-Петербург-Геленджик.

6 февраля прошла встреча с представителями кубанского бизнеса, в том числе курортного. Удалось договориться о том, что предприниматели предоставят свои предложения по загрузке отелей и количеству туристов, которые смогут обеспечить.

– Опираясь на эти данные, мы определим и заложим объем бюджетного финансирования, который необходимо направить на субсидирование перелетов, – добавил Вениамин Кондратьев.

Такой подход позволит загрузить курорты Краснодарского края даже в низкий сезон.

– Параллельно с сервисом и инфраструктурой нужно развивать и делать доступными авиаперевозки, – резюмировал Вениамин Кондратьев. - Сейчас ценообразование складывается таким образом, что цены на курортах в межсезонье низкие, но не все могут позволить себе купить билеты на самолет.