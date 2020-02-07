2020-02-07T10:12:07+03:00
Общество

«Сезон!»: минздрав Кубани в ответ на переполненные поликлиники и больницы

В ведомстве говорят, что эпидемии гриппа и ОРВИ в крае нет
Виталий КАРНАУХ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Со всех концов Краснодарского края в редакцию «КП»-Кубань» присылают фотографии и видеоролики, рассказывающие об эпидемической обстановке в регионе. Не поспоришь: вирус знатно косит жителей региона, особенно детей. Школы и детские сады – полупустые, в больницы – едва попадешь. Родители бьют тревогу, в некоторых районах края и вовсе требуют закрыть учебные заведения на карантин. И лишь министерство здравоохранения сохраняет спокойствие.

- В регионе нет никакой эпидемии, есть лишь сезонная заболеваемость, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы кубанского минздрава Анна Батаева. – В больницах не всегда такой наплыв пациентов, но возникают случаи, это естественно. Сейчас в учреждениях здравоохранения дежурят еще больше медиков, мы стараемся привлечь максимальное количество специалистов.

По словам представителя ведомства, в интернете частенько появляются фейки. Например, крупные сообщества публикуют фотографии с очередями в больницах прошлых лет. Однако недавно обострившаяся ситуация с очередями в детской инфекционке на улице Лукьяненко дает понять, что не все так гладко. Да и медики все же осознают серьезность ситуации.

- В первой детской городской клинической больнице так сложились обстоятельства, что одновременно приехали сразу несколько машин скорой помощи, - продолжает представитель минздрава Анна Батаева. – Но сейчас уже там очередей нет, прием ведется круглосуточно, случаев отказа в медицинской помощи и госпитализации не зафиксировано. Работает 4 педиатра в четырех боксах.

Очередь в ЦРБ Тихорецка.Видео: соцсети

Однако это совсем не сопоставимо с тем, что рассказывают родители в соцсетях: «2 февраля у ребенка была температура под 40, мы вызвали скорую… В больнице врач сказала, что она нас не положит, можно не проситься, потому как мест нет даже в коридоре».

- После этого инцидента медицинскому персоналу было дано указание в случае повторного массового наплыва пациентов оперативно разрулить обстановку и принять необходимые меры, - пояснила Анна Батаева. – Давайте смотреть реальными глазами: всякое может случиться, сейчас сезон, к сожалению, все подвержены вирусным заболеваниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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