2020-02-08T15:09:38+03:00
Происшествия

«Терпела, пока не стал приставать к младшей сестре»: Житель Кубани больше 10 лет насиловал падчерицу

А когда подросла собственная дочь, стал приставать и к ней
Галина КОПЫЛОВА
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Подробности истории выясняют следователиПодробности истории выясняют следователи
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В Сочи о многолетних домогательствах 38-летнего отчима к падчерице узнали правоохранительные органы в начале года. 18-летняя девочка сама пришла в полицию и заявила, что больше 10 лет терпит насилие со стороны неродного отца.

- Он стал относиться ко мне как ко взрослой, когда я была еще совсем маленькой, - рассказала полицейским девочка и уточнила, в какие «игры» с ней играл тогда еще мамин сожитель.

Девочка добавила, что за это продолжительное время мама успела родить от него ребенка. Даже, когда беременная женщина находилась в роддоме, мужчина удовлетворял свои сексуальные желания именно с падчерицей. А когда подросла родная дочь, стал «изучать анатомию» и с ней.

- Я терпела домогательства, пока этот изверг не стал приставать к сводной сестре – к своей родной дочке. Ей же всего восемь лет, - возмущенно, сквозь, слезы выдавала уже совершеннолетняя местная жительница стражам порядка.

Полицейские провели проверку и задержали мужчину. Он не стал сопротивляться и признался в содеянном. Дальше в ситуации стали разбираться следователи.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Сочинцу предъявили обвинение, в настоящее время он заключен под стражу на время расследования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Правоохранители уточняют, какую роль в случившемся играла мама девочек, если будет установлено, что она знала о происходящем и просто закрывала на все глаза, то женщину могут лишить родительских прав. В настоящее время расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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