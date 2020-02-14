Масленица 2020 в Краснодаре: где повеселиться и поесть блинов

Не успеют отгреметь мероприятия ко Дню защитника Отечества, как стартуют проводы зимы и всенародно любимая Масленица 2020 в Краснодаре. Каждый год праздник приходится на разные даты. В 2020-м он выпадает на 1 марта. А масленичная неделя начнется 24 февраля. «Комсомолка» выяснила, где и когда пройдут гуляния.

По традиции масленицу отметят широко и весело. Жителей краевого центра ждут представления и игровые программы, которые пройдут в разных микрорайонах города. И, конечно, 1 марта горожане смогут попрощаться с уходящей зимой в трех городских парках, где пройдут театрализованные представления.

«Шуми, гуляй, Масленица!»

В зале Краснодарской филармонии 1 марта пройдет праздничный концерт. На сцене солисты и коллективы устроят театрализованное шоу. Начало в 13:00.

Адрес: ул. Красная, 55.

Телефон кассы: 8 (861) 267-26-26 и 8 (861)267-36-87.

Цена билетов: 200-500 рублей.

КСТАТИ

Масленичные гулянья пройдут и в «Атамани»

29 февраля выставочный комплекс распахнет свои ворота.

- Гостей ждут веселые пляски и соревнования, народные игры, забавы и, конечно, угощенья! - говорят организаторы. - Прикоснитесь к живой истории Кубани, узнайте традиции празднования масленицы у казаков.

Праздник начнется в 11:00. На сцене выступят творческие коллективы Краснодарского края и Крыма.

Ровно в полдень стартуют народные игры, забавы, состязания и пляски на станичном майдане. А в 12:30 начнется экскурсия «Как казаки сырную неделю встречали».

- Кроме того, с полудня и до 15:00 на подворьях станицы будут проводиться различные мастер-классы. Например, по работе на гончарном круге, по жарке узорчатых блинов, по обереговым куклам из соломы и пряжи, по традиционным кубанским куклам-мотанкам, - добавляют организаторы.

Также для гостей устроят мастер-класс по стирке, глажке и уборке традиционной казачьей утварью «Кубанский быт», письму гусиными перьями и копчению сала и рыбы.

Все это время для слушателей будет выступать ансамбь «Атаманочка».

А 1 марта для гостей экскурсию «Как казаки сырную неделю встречали» проведут дважды - в 10:00 и 12:30. Мастер-классы будут идти с 10:00 до 16:00. В 11:30 и 14:00 на сцене будет идти концертная программа «Золовкины посиделки».

Адрес: Темрюкский район, Станица Тамань, улица Лебедева, 102

Цена: билет для взрослых - 400 рублей, детский (от 7 до 14 лет) - 250 рублей.

ПРИМЕТЫ НА МАСЛЕНИЦУ

Если блины получились пышными и золотистыми, семью ждут счастье и успех.

Если на Масленицу выкинуть из дома старые вещи, в доме обязательно появятся обновки.

Если на Масленицу идет снег, будет хороший урожай гречки.

Если в ночь перед Масленицей идет дождь, осенью будет много грибов.

Если в канун Масленицы встали морозы, лето не будет жарким.

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