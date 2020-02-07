2020-02-07T11:49:32+03:00
Спорт

Краснодар – Виктория Пльзень (Чехия). Прямая трансляция контрольного матча из Испании

Футбол, матч Краснодар - Виктория Пльзень (Чехия) 7 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция начнется в 14:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Прямая трансляция матча Краснодар - Виктория 7 февраля Фото: Андрей ШРАМКО/ФК КраснодарПрямая трансляция матча Краснодар - Виктория 7 февраля Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар
Изменить размер текста:

ФК «Краснодар» продолжает подготовку к весенней части РПЛ. На сборе в Испании «быки» уже провели один матч, а 7 февраля им предстоит сразу две игры. Первый соперник дня – «Виктория» из чешского города Пльзень. Встреча в Марбелье начнется в 14:00, прямая видеотрансляция

Краснодар – Виктория 7 февраля статистика личных встреч

В истории «Краснодара» это уже третий контрольный матч с «Викторией». 6 июля 2013 года команды разошлись вничью (2:2), а в феврале 2015-го «быки» одержали победу (2:0). Всего же в контрольных встречах с чешскими клубами на счету черно-зеленых 5 побед, 5 ничьих и 3 поражения при разнице мячей 22:17.

Время начала матча Краснодар – Виктория 7 февраля 2020

Матч Краснодар – Виктория 7 февраля 2020 года начнется в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – Виктория 7 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Виктория можно посмотреть 7 февраля, она начнется в 13:50 по московскому времени на YouTube

Трансляция матча Краснодар – Виктория 7 февраля 2020

Трансляция матча Краснодар – Виктория 7 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Краснодар», а также на kp.ru

Краснодар - Виктория (Пльзень, Чехия).7 февраля. Испания. Контрольный матч. Краснодар - Виктория Пльзень (Чехия) 14:00 (МСК)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров
Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Новости 24
В Новороссийске выяснили, кем была найденная в реке утопленница
В Горячем Ключе мужчина выбил девушке два зуба за браслет его сестры
Подозреваемый в Сочи напал на полицейского с газовым баллончиком
ВТБ привлек на счета эскроу более 50 млрд рублей
В Геленджике мужчина в пьяной драке пырнул ножом собутыльника
На Кубани пешехода сбили сразу две машины
В краснодарском парке Чистяковская роща пройдет выставка военного оружия
К пострадавшему от оползня селу в Сочи организовано движение легкового транспорта
По нацпроекту «Культура» в 2020 году на Кубани проведут капремонт в 11 ДК
В Гулькевичском районе мужчина убил знакомую, завернул в ковер и спрятал в погребе
В Каневском районе начальница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей
В Краснодаре пройдут мероприятия, посвященные 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Мобильный интернет МТС пришел еще в десять малых населенных пунктов края
В Армавире спустя сутки нашлась 15-летняя школьница
На Кубани гендиректора предприятия осудили за уничтожение лесного фонда
В Усть-Лабинске у 53-летнего мужчины нашли 300 граммов марихуаны
На Кубани в аварии погиб водитель отечественной легковушки
В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
Из-за оползня около 200 домов в селе под Сочи отрезаны от внешнего мира
В Краснодаре на двух перекрестках временно отключат светофоры
В Новороссийске двое мужчин в медицинских масках напали на продавца магазина
В Краснодаре сохранят исторические границы стадиона «Динамо»
В Краснодаре парень украл из машины сварочный аппарат
В Сочи лжезастройщик обманул 19 граждан на 12,7 миллионов рублей