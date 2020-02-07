Краснодар – Виктория Пльзень (Чехия). Прямая трансляция контрольного матча из Испании

ФК «Краснодар» продолжает подготовку к весенней части РПЛ. На сборе в Испании «быки» уже провели один матч, а 7 февраля им предстоит сразу две игры. Первый соперник дня – «Виктория» из чешского города Пльзень. Встреча в Марбелье начнется в 14:00, прямая видеотрансляция

Краснодар – Виктория 7 февраля статистика личных встреч

В истории «Краснодара» это уже третий контрольный матч с «Викторией». 6 июля 2013 года команды разошлись вничью (2:2), а в феврале 2015-го «быки» одержали победу (2:0). Всего же в контрольных встречах с чешскими клубами на счету черно-зеленых 5 побед, 5 ничьих и 3 поражения при разнице мячей 22:17.

Время начала матча Краснодар – Виктория 7 февраля 2020

Матч Краснодар – Виктория 7 февраля 2020 года начнется в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – Виктория 7 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Виктория можно посмотреть 7 февраля, она начнется в 13:50 по московскому времени на YouTube

Трансляция матча Краснодар – Виктория 7 февраля 2020

Трансляция матча Краснодар – Виктория 7 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Краснодар», а также на kp.ru