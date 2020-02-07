Краснодар – Мьендален (Норвегия). Прямая трансляция контрольного матча из Испании
Второй матч игрового дня на сборах в Испании ФК «Краснодар» проведет против норвежского клуба «Мьендален». Встреча в Марбелье начнется в 18:30.
Краснодар – Мьендален 7 февраля статистика личных встреч
«Быки» никогда прежде не встречались с «Мьендаленом». В прошлом сезоне этот клуб вернулся в высший дивизион чемпионата Норвегии и занял по его итогам 13-е место, избежав вылета.
Время начала матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020
Матч Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020 года начнется в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Мьендален можно посмотреть 7 февраля, она начнется в 18:20 по московскому времени на YouTube
Трансляция матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020
Трансляция матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Краснодар», а также на kp.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU
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