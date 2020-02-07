2020-02-07T11:49:32+03:00
Спорт

Краснодар – Мьендален (Норвегия). Прямая трансляция контрольного матча из Испании

Футбол, матч Краснодар - Мьендален (Норвегия) 7 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция начнется в 18:30
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прямая трансляция матча Краснодар - Мьендален 7 февраля Фото: Андрей ШРАМКО/ФК КраснодарПрямая трансляция матча Краснодар - Мьендален 7 февраля Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар
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Второй матч игрового дня на сборах в Испании ФК «Краснодар» проведет против норвежского клуба «Мьендален». Встреча в Марбелье начнется в 18:30.

Краснодар – Мьендален 7 февраля статистика личных встреч

«Быки» никогда прежде не встречались с «Мьендаленом». В прошлом сезоне этот клуб вернулся в высший дивизион чемпионата Норвегии и занял по его итогам 13-е место, избежав вылета.

Время начала матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020

Матч Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020 года начнется в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Мьендален можно посмотреть 7 февраля, она начнется в 18:20 по московскому времени на YouTube

Трансляция матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020

Трансляция матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Краснодар», а также на kp.ru

Краснодар Мьёндален (Норвегия).7 февраля. Испания. Контрольный матч .Краснодар Мьёндален (Норвегия). Прямая трансляция, 18.30 (МСК)

ИСТОЧНИК KP.RU

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