Краснодар – Мьендален (Норвегия). Прямая трансляция контрольного матча из Испании

Второй матч игрового дня на сборах в Испании ФК «Краснодар» проведет против норвежского клуба «Мьендален». Встреча в Марбелье начнется в 18:30.

Краснодар – Мьендален 7 февраля статистика личных встреч

«Быки» никогда прежде не встречались с «Мьендаленом». В прошлом сезоне этот клуб вернулся в высший дивизион чемпионата Норвегии и занял по его итогам 13-е место, избежав вылета.

Время начала матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020

Матч Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020 года начнется в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Мьендален можно посмотреть 7 февраля, она начнется в 18:20 по московскому времени на YouTube

Трансляция матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020

Трансляция матча Краснодар – Мьендален 7 февраля 2020 состоится в прямом эфире на сайте ФК «Краснодар», а также на kp.ru